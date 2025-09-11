１３日の「東京２０２５世界陸上競技選手権大会」の開幕に合わせ、航空自衛隊アクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」が東京上空を飛行する。都心での飛行は、２０２１年東京五輪・パラリンピック以来４年ぶり。１２日には同じルートで予行飛行を行う。

航空幕僚監部によると、空に描くスモークの色は「白」を予定。天候などによって時間やルートが変わる可能性がある。撮影した写真や動画をＳＮＳにアップする際は「＃東京の空を見上げよう」をつけて投稿するよう呼びかけている。

◆１２日の予行飛行 午後１時に埼玉・入間基地を出発。同１５分から約１０分間、国立競技場の上空でアクロバット飛行を行う。同２５分から３５分まで代々木公園、スカイツリー、東京駅、東京タワー、渋谷駅、東京都庁の順に周り、入間基地には同４５分に到着予定。

◆１３日の本番・展示飛行 午後０時１０分に埼玉・入間基地を出発。同２５分から１０分間、国立競技場の上空でアクロバット飛行。同３５分から４５分にかけて、代々木公園、スカイツリー、東京駅、東京タワー、渋谷駅、都庁の順に都内各所を飛行。入間基地に、同５５分に到着予定。

◆ブルーインパルス 航空自衛隊の航空祭、国民的行事などでアクロバット飛行（展示飛行）を披露する専門のチーム。正式名称は、宮城県松島基地の第４航空団所属「第１１飛行隊」。青と白にカラーリングされた６機の機体が様々なフォーメーション、ソロ演技を行う。

◆今後の飛行予定

▼９月２１日 航空祭（青森・三沢基地）

▼同２７日 大洗町誕生７０周年記念事業「大洗海上花火大会」（茨城・大洗町）

▼１０月８日 第７９回国民スポーツ大会「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ」（滋賀・彦根市）

▼同２６日 ブルーインパルス航空祭エアフェスタ浜松２０２５（静岡・浜松基地）

▼１１月３日 ブルーインパルス航空祭（埼玉・入間基地）

▼同１５日 東京２０２５デフリンピック（福島・楢葉町）

▼同３０日 航空祭 築城基地航空祭（福岡・築城基地）