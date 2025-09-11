ママ友ピクニックは違和感の連続でも…「めっっちゃ楽しかった！」｜価値観の違いですか？【ママリ】

この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第9話をごらんください。

はじまりこそいろいろあったピクニックでしたが、夕方に解散するころには「めっっちゃ楽しかった！」とはるかは笑顔でした。お互いの子ども同士もたくさん遊んで、仲良くなったのでした。人間誰しもちょっとくらい気になることってあるし、こんなことで友達やめてたら誰もいなくなっちゃうよ、と思うはるかでしたが…。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

夕方になり、子連れピクニックは解散の時間をむかえました。はるか親子、りさ親子はともに笑顔で「ありがとう、また遊ぼうね」と声をかけあいます。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

ピクニックを終えたはるかの感想は「めっちゃ楽しかった」。娘・かのんも満足そうです。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

モヤモヤする場面はあったものの、それ以上に楽しい時間を過ごせたはるかは「誰しもちょっとくらい気になるところはあるし」と、りさに歩み寄る姿勢をみせます。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

りさも楽しかった、また遊ぼうと連絡をくれて、とってもいい感じ！と思いきや、カフェでとんでもないことが起こるとか…次回が気になります！

価値観の違い、あなたは許せる？

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。



りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。



友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。



『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）