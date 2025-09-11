ウエスタン・リーグくふうハヤテは１１日、医師免許を持つ竹内奎人投手（２６）が今季限りで現役を引退すると発表した。

「投げる医師」として、球界でも異色の経歴を持つ選手だった。静岡高から国立の群馬大医学部に進学。準硬式野球部でプレーし昨季、くふうハヤテに入団した。入団後に医師国家試験を受験し、昨年３月に合格。プロ２年目となる今季は中継ぎとして２７試合に登板し３勝１敗、防御率３・１９の成績を残していた。

今季開幕前から「今秋のドラフト会議でＮＰＢ球団の指名がなければ引退し、医学の道に専念する」と明言していた。チームを通じて「今シーズンの終了をもって引退する決断をしました。ここに至るまでいろいろな思いがありましたが、精一杯やり切ったという思いが一番です。あっという間の２年間、本当に楽しく、充実した日々でした。たくさんの応援ありがとうございました」とコメントした。

ハヤテは主将の高橋駿内野手も引退を発表。昨季から２年連続で主将を務め、今季は４５試合に出場し打率２割５分６厘だった。「今シーズン限りで現役引退を決めました。地元静岡の球団で２年皆さんに応援して頂きプレーできた事、本当に幸せに思います！」とコメントした。

◆竹内 奎人（たけうち・けいと）１９９９年５月２９日、静岡・河津町生まれ。２６歳。河津南小１年から野球を始め、河津中時代は伊東シニアでプレーし３年夏にＵ―１５Ｗ杯出場。静岡高では１年秋からベンチ入りし、２年秋に東海大会優勝。３年でセンバツ出場。１８１センチ、８３キロ。右投右打。