部屋の上を見上げた瞬間…目が合った“意外な相手”に爆笑と共感「静かに見てるの反則」7万いいね【ママリ】

夜中、ふと部屋の上の方を見たら…目が合った相手に7万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、愛猫にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ろいくん🐾(@ao0915roy)さんの投稿です。「誰かに見られている」そんな気がすることはありませんか？





夜中にパパがお菓子をあけて秘密のくつろぎタイムを過ごそうとしたところ、じっと見つめている存在がいたといいます。一体だれが、見つめていたのでしょうか。

©ao0915roy

昨夜パパがお菓子を開けてふと上を見たら…

視線を送っていたのは、愛猫・ろいくん。パパがお菓子を食べようとしていることに気付いたのでしょうか。何とも言えない、熱視線がかわいいです。



この投稿には「袋の音で起きたんだね」「その後の展開が気になる」「黙っているからチュールくれ」などのリプライが寄せられました。『おいしいものは家族で共有！』という無言の圧力でしょうか。かわいい視線に飼い主さんもびっくりですね。



家族の何気ない日常にある、クスッとした笑いを感じられる投稿でした。

お風呂のフタがわずかしか開かない…理由に8.5万いいね

こいもちゃん(@koimo77)さんの投稿です。猫は温かい場所が大好き。そのためか、家の中で温かいスペースを探すのも上手ですよね。猫を飼っている方は、陽の当たる場所や暖房器具の近くで、気持ちよさそうに寝ている愛猫の姿をよく目にするのではないでしょうか。



こいもちゃんさんのお宅の猫も、お気に入りの場所があるようです。その場所とは…？

©koimo77

これがニンゲンに入ることが許されるスペース

お風呂の先客となった猫ちゃんは、すでにくつろいでいる様子。場所を移動させるのも申し訳ないくらい気持ちよさそうです。タオルがちょうど布団代わりになってるようにも見えます。下からじわじわと温まっていく感じが、猫にもたまらないのでしょうね。



この投稿には「リラックスしててかわいい」「これはネコちゃん、幸せ」「蒸し風呂みたいで、体が温まりそう」などのリプライが寄せられていました。「うちの猫も同じです」という同様の写真もリプライ欄にあがっていたことから、猫と暮らす家庭ではよく見られる風景のようですね。



飼い主さんは、時々「猫見風呂」をするそう。猫ちゃんと温かいお風呂場を共有する様子に、幸せなひとときが思い浮かびます。癒やしの光景にほっこりする投稿でした。

こたつの中にいる猫、さみしい表情の理由に6.3万いいね

ぴえん猫ミント(@piennekomint)さんの投稿です。近年は10月末といえども、日中は汗ばむような日もありますよね。ただ、朝夕は冷えるので、何らかの暖房器具を準備し始めた人もいるのではないでしょうか。



投稿者・ぴえん猫ミントさんの愛猫・ミントちゃんも、こたつが大好き。こたつ登場を見るやいなや、さっそく中へと潜り込んだのだそう。しかし、こたつ内のミントちゃんはどこか切ない表情で…。

©piennekomint

【朗報】

おこただしてもらった



【悲報】

でんき、ついてない

電気がついていないこたつに、納得いかない表情のミントちゃん。ぬくぬくを期待していたのでしょうね。冬の寒い日、帰宅して温かくないこたつに足を入れた時の悲哀は、人間にもよくわかるところです。



この投稿には「みんちゃん、電気がつくのはもう少し寒くなってからだと思うよ」「しょんぼり顔かわいい」「まだそこまで寒くないからね…」といったリプライがついていました。



実はぴえん猫ミントさんが投稿した画像のこたつは、こたつコードが行方不明だったのだとか。早くコードが見つかってぬくぬくになる日が待ち遠しいですね。猫のこたつ愛が伝わるような、かわいい投稿でした。

