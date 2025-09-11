『しあわせな結婚』杉野遥亮、爆食シーン秘話「ケーキ8個食べたらしい」 大石静氏が紹介
俳優の阿部サダヲが主演を務め、松たか子が共演するテレビ朝日系木曜ドラマ『しあわせな結婚』（毎週木曜 後9：00）が、きょう11日に放送される。それに先立って、阿部、松、脚本家・大石静氏が囲み取材に参加し、大石氏が黒川竜司（杉野遥亮）の名シーンを振り返った。
【集合ショット】素敵！ポーズを決める阿部サダヲ＆松たか子ら
本作は、大石氏がNHK大河ドラマ『光る君へ』以来初の連続ドラマとして手がけた、夫婦の愛を問う令和のホームドラマ。松と阿部は、映画『ジヌよさらば〜かむろば村へ〜』（2015年）以来、10年ぶりとなる夫婦役で“マリッジ・サスペンス”という新境地に挑む。
今作は、杉野が演じる黒川がラーメンやケーキを爆食する場面も印象的なものとなっている。同シーンについて、大石氏は「『あの人のこと好きだな』とか『あの人のこと気になるな』とかをせりふにしたら面白くもなんともないので、それをどう表現するかを考えるのが私の仕事」とし、「杉野くんだったら、ラーメンかきこんでいたらセクシーかなとか、ケーキ食べるのは意外だから。あの時8個も食べたらしいけど、かわいいんじゃないかなと」と、杉野あっての演出だったと明かした。
