鬼越トマホーク・金ちゃんが１０日、Ｘを更新。この日放送された「水曜日のダウンタウン」で「ＧＰＳボール争奪戦」で優勝し、叶えてもらうはずだった夢が「ご破算」になってしまった本当の理由を明かした。

この日は７カ所に散らばったＧＰＳボールを全て集めればなんでも願いを１つ叶えてもらえる…という「ＧＰＳボール争奪戦」を放送。芸人が３人１組となり、３チームがボール探しに血眼になった。

さまざまなドラマがありつつ、結局最後はジャンケンという原始的なやり方で勝利したのが鬼越トマホーク＆そいつどいつ市川刺身トリオ。３人は最初「日曜劇場に出たい！」と願いを口にするも、残念ながらそれは神の領域を超えており、不可。「３人で冠番組をやりたい」も不可。結局「水ダウチームでオールスター感謝祭に出たい」との願いを口にし、検討してもらえることになった。

そしてこの願いは叶えられることとなり、秋に放送される感謝際に３人の出演が決まったが…。ラストのスタジオでケンドーコバヤシが「感謝祭はお楽しみに…といいたいところですが、ＯＫいただいたんです。一度は。ただ鬼越がどうしても外せない営業があり、ご破算になりました。かなり実入りのいい営業が入っている。感謝祭よりも」と鬼越のスケジュールの都合でこの願いは白紙になったと説明。刺身１人だけでも…という声には「刺身１人は各所にＯＫを取りにくい。これは神の領域を超えている」と苦しい弁明だ。

この「実入りのいい営業」について、金ちゃんはＸで「ごめんな刺身…長野県千曲市のＰＲ大使やってるからその日１年前から観月祭って営業が入ってるんだよ…。なんとか刺身だけでも」と、１年前から入っていたスケジュールとまさかのモロ被りだったと釈明。

なお、この「観月祭」のポスターにはしっかりと鬼越出演が告知されている。