今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題の商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は9月11日現在

【写真】カラバリはこの3種。これは迷う…

* * * * * * *

秋の人気アイテム登場

今回、ご紹介したいのはズバリ「ソフトベロアイージーパンツ」です。

毎シーズン、多様なラインナップが登場するユニクロのパンツ。その中でも徐々に涼しくなっていくこの時期ならではの定番アイテムとして登場するのが、このパンツなんです。

さっそく「ソフトベロアイージーパンツ」について、ユニクロのホームページの商品紹介を見てみます。すると…

＜ほどよい光沢のある、やわらかな質感が特徴的なベロア素材＞

＜ウエストはゴムで快適にはけ、内側のひもで簡単に調整できる＞

＜両サイドにポケット付き＞

といった紹介が。



写真：ユニクロ公式インスタグラムより

ベロアといえば、ほどよく品を醸し出してくれる、大人女子にとって欠かせない素材。それを使った今時シルエットのらくちんパンツとなれば、人気が出るのも当然かも。

レビューに集まった声

続いてユニクロ公式オンラインストアに寄せられた口コミを調べてみます。すると…。



写真：ユニクロ公式インスタグラムより

「必ず初秋に欲しくなるアイテム」

「内側はサラッとして、この時期でも履きやすく、ベロアの上品さもあり、楽で可愛い」

「可愛い！高見え！楽ちん！満足度が超高いアイテムでした」

「試着したら細見えするし履きやすかったし股下短い私でも全然履けました」

「全く同じ形で値段は何十倍もするパンツを持っているのですが、ユニクロの方が生地がしっかりしていて形も綺麗」

などなど、こちらも絶賛の嵐。お値段に対して質とデザインが満足できるレベルで両立されている、ということで、まさにユニクロらしいパンツと言えそうです。

ワードローブに取り入れてみては

そのユニクロの「ソフトベロアイージーパンツ」は現在、税別2990円にて発売中です。

カラーは＜ブラック＞＜ダークブラウン＞＜ネイビー＞の計３色。どれも高級感のある色合いでこれは迷いそう…。

サイズはXSから3XLまでの7種が展開していますが、XS・XXL・3XLサイズは、オンラインストアのみでの取り扱いとのこと。

これからの季節にしっかり活躍してくれそうなユニクロの「ソフトベロアイージーパンツ」。ぜひワードローブに取り入れてみてくださいね。

＜出典・写真＞

・ユニクロ公式オンラインストアおよび公式インスタグラムより