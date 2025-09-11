【アリ姉とキリギリス妹】母親に頼れなかった私。自分と同じ苦労はかけまい！＜第2話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。
第2話 母を早くに亡くした私
【編集部コメント】
実母さんは若い頃にお母さまを亡くしたのですね。それ自体もとても辛い経験ですが、母親が他界した現実に慣れたころに自分が子どもを産むと、再び切なさが戻ってきてしまうのかもしれません。一番助けてもらいたい、一番アドバイスをもらいたい相手がいないことを実感して、孤独感に苦しんだ実母さん。だからこそ、自分は娘たちが子育てをするときまでは元気で長生きをして、困ったときは力になってあげたいと切に願っていたのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第2話 母を早くに亡くした私
【編集部コメント】
実母さんは若い頃にお母さまを亡くしたのですね。それ自体もとても辛い経験ですが、母親が他界した現実に慣れたころに自分が子どもを産むと、再び切なさが戻ってきてしまうのかもしれません。一番助けてもらいたい、一番アドバイスをもらいたい相手がいないことを実感して、孤独感に苦しんだ実母さん。だからこそ、自分は娘たちが子育てをするときまでは元気で長生きをして、困ったときは力になってあげたいと切に願っていたのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙