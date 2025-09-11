BE:FIRSTの新曲「Stare In Wonder」が、10月8日より放送開始のTVアニメ『ワンダンス』（テレビ朝日系）のオープニング主題歌に決定した。

新曲「Stare In Wonder」は、同アニメのために書き下ろされた楽曲。原作の愛読者であるSKY-HIが、作者 珈琲との対話を重ね、主人公 小谷花木がダンスを通じて成長していく物語世界を音楽で表現している。

BE:FIRSTの数々の楽曲を手がけてきたINIMIのSunnyとLOAR、MONJOEを迎えて制作された本楽曲は、雑音の多い世界の中で、音にのみ向き合って弱い自分を打破していく瞬間を一曲に落とし込んだものに。原作のストーリーに忠実でありながらも、BE:FIRST自身がゼロから歩みを進めてきたストーリーとも重ね合わせながら楽しむことができる、ダンサブルでエモーショナルな仕上がりとなっている。

なお、本楽曲は10月29日にリリースされる自身初のベストアルバム『BE:ST』に新曲として収録。MV盤には、本楽曲のスペシャルダンスパフォーマンス映像が、BMSG MUSIC SHOP盤にはスペシャルダンスパフォーマンス映像に加え、撮影の舞台裏を収めたビハインド映像も収録される。

（文＝リアルサウンド編集部）