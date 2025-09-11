郵便局にサンリオ“いちご新聞”のフレーム切手が登場へ！ 歴代表紙デザインのクッション付き
サンリオの機関誌である「月刊いちご新聞」の創刊50周年を記念した「いちご新聞50周年 フレーム切手コレクション」が、10月1日（水）から10月31日（金）の間、郵便局のネットショップで受注販売される。
【写真】全部かわいい！ 歴代表紙をデザインしたクッション9種一覧
■過去の人気表紙をデザイン
今回登場するのは、50周年限定デザインと過去の人気表紙がデザインした「フレーム切手」と「クッション」のセット。
「フレーム切手」は、『いちご新聞』の歴代表紙の中からデザインを厳選。50周年記念アートを全面に使用した特別感あふれる一品となっている。
また、「クッション」は切手と同デザインのラインナップ全9種類の中から好みのものを選ぶことが可能で、切手と一緒に飾ったりインテリアのワンポイントに加えて楽しむことができる。
【写真】全部かわいい！ 歴代表紙をデザインしたクッション9種一覧
■過去の人気表紙をデザイン
今回登場するのは、50周年限定デザインと過去の人気表紙がデザインした「フレーム切手」と「クッション」のセット。
「フレーム切手」は、『いちご新聞』の歴代表紙の中からデザインを厳選。50周年記念アートを全面に使用した特別感あふれる一品となっている。
また、「クッション」は切手と同デザインのラインナップ全9種類の中から好みのものを選ぶことが可能で、切手と一緒に飾ったりインテリアのワンポイントに加えて楽しむことができる。