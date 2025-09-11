背徳感MAXの“背脂ドカ乗せチャーハン”を作ってみた！ とろける背脂、にんにくを効かせた特製ダレが絡む一品に「絶対美味いやろこれ」の声
今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【デブ活】背脂ドカ乗せチャーハン【VOICEVOX】』とせんとさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
再現メニューではないよ
前回→sm45135938 次回→sm45183051
【材料】
・冷やごはん
・かまぼこ（なるとでも可）
・白ネギ
・卵
・背脂
・チャーシュー（好み・味が重くなるかも）
・老抽王
・醤油
・すりおろしにんにく
・しょうが
・ネギの青いとこ
【デブ活】背脂ドカ乗せチャーハン【VOICEVOX】
投稿者のせんとさんが、『ラーメン再遊記』5巻に登場する背徳感たっぷりの“背脂チャッチャ☆チャーハン”を、ご自身の解釈を加えながら再現しています。
まずはチャーハンのベース作りから。シンプルな王道スタイルということで、具材はネギとカマボコ、卵のみ。細かく刻んだら準備OK。
次は、今回の主役・背脂の仕込みです。背脂とネギの青い部分、しょうがの輪切りと一緒に2時間じっくり煮ていきます。
煮込んだ背脂は、ネギとしょうがを取り除いた後、網とホイッパーで丁寧にほぐします。できあがった背脂は鍋に戻し、使う直前まで保管します。
見た目を再現するために中国醤油（老抽王）をベースに、にんにくと普通の醤油を合わせた特製ダレを作ります。
熱々のフライパンで炒めたご飯に具材とタレを加え、全体をしっかり混ぜ合わせたら、仕上げにたっぷり背脂をオン！ “背脂ドカ乗せチャーハン”の完成です！
気になるお味は「甘辛こってりでうまい！」と大絶賛です。にんにく醤油の風味が効いていて、しょっぱさは控えめで絶妙なバランス。たまり醤油のまろやかな甘さと、しょうがの風味も感じられて、食欲が止まらない味に仕上がっています。
背徳感たっぷりのガッツリ系メニューですが、食べてみたくなった方も多いのではないでしょうか？ 気になった方は、ぜひ動画本編もチェックしてみてください！
視聴者のコメント
喰いたいぃ〜
絶対美味いやろこれ
カロリーエグそう
にんにくは入れれば入れる程インモラル！
バカの食べ物（褒め言葉）