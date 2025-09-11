背徳感MAXの“背脂ドカ乗せチャーハン”を作ってみた！ とろける背脂、にんにくを効かせた特製ダレが絡む一品に「絶対美味いやろこれ」の声

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【デブ活】背脂ドカ乗せチャーハン【VOICEVOX】』とせんとさんの動画です。

再現メニューではないよ 前回→sm45135938 次回→sm45183051 【材料】

・冷やごはん

・かまぼこ（なるとでも可）

・白ネギ

・卵

・背脂

・チャーシュー（好み・味が重くなるかも）

・老抽王

・醤油

・すりおろしにんにく

・しょうが

・ネギの青いとこ

投稿者のせんとさんが、『ラーメン再遊記』5巻に登場する背徳感たっぷりの“背脂チャッチャ☆チャーハン”を、ご自身の解釈を加えながら再現しています。

まずはチャーハンのベース作りから。シンプルな王道スタイルということで、具材はネギとカマボコ、卵のみ。細かく刻んだら準備OK。

次は、今回の主役・背脂の仕込みです。背脂とネギの青い部分、しょうがの輪切りと一緒に2時間じっくり煮ていきます。

煮込んだ背脂は、ネギとしょうがを取り除いた後、網とホイッパーで丁寧にほぐします。できあがった背脂は鍋に戻し、使う直前まで保管します。

見た目を再現するために中国醤油（老抽王）をベースに、にんにくと普通の醤油を合わせた特製ダレを作ります。

熱々のフライパンで炒めたご飯に具材とタレを加え、全体をしっかり混ぜ合わせたら、仕上げにたっぷり背脂をオン！ “背脂ドカ乗せチャーハン”の完成です！

気になるお味は「甘辛こってりでうまい！」と大絶賛です。にんにく醤油の風味が効いていて、しょっぱさは控えめで絶妙なバランス。たまり醤油のまろやかな甘さと、しょうがの風味も感じられて、食欲が止まらない味に仕上がっています。

背徳感たっぷりのガッツリ系メニューですが、食べてみたくなった方も多いのではないでしょうか？ 気になった方は、ぜひ動画本編もチェックしてみてください！

