GACKT、北川景子の“絶妙なタイミング”に「怖すぎるって」
アーティストのGACKT（52）が11日、自身のXを更新。北川景子の“絶妙なタイミング”について明かした。
【写真】北川景子の横顔が…GACKTが車内で見たシーン
投稿で「移動中の車の中で、北川景子ちゃん主演、【アナタを奪ったその日から】を観始めた」と、今年4月期放送のドラマを視聴していたことを説明。北川は同ドラマで、食品事故で子どもを失った母親役を演じており、GACKTは「冒頭から不穏なヒントが散りばめられいる…。『これからどうなるんだ？』と思ってる途中で撮影スタジオに到着」とつづった。
その後、「スタッフに挨拶を終え、メイクルームに入り、ひとり一息着いたところで、オフィスから一通の手紙が届いたと連絡が」「手紙を読み進めていくと――、『GACKTさん、お元気ですか？』から始まる内容を読み進めていく」「『綺麗な文字だな。誰だろ？』そう思いながら締めの一言、『どうぞ、ご自愛ください』と括られた言葉に、『お礼の手紙かぁ…』と独り言が漏れる」と、状況を説明した。
すると「最後に、『北川景子』の文字を目にした瞬間に、壁に付いてたライトが落ちた。『……こわっ！！』思わず振り返り、キョロキョロしてしまった」と振り返った。
改めて「こういう【シンクロニシティー】、たまにあるよな？【ひとりで勝手にホラー】ってヤツ」とつづり、「誕生日プレゼントのお礼の手紙にひとり恐怖に怯える朝からの撮影」「にしても、景子ちゃん…。タイミングが怖すぎるって」と締めくくった。
この投稿に「ホラーなタイミング、すごいです」「凄いタイミングですねww笑ってしまいました」「悪夢ちゃん思い出します」「北川景子さんは能力者かもしれません 信じるか信じないかはあなた次第です」など共感コメントが続々。また「あんなに多忙なのに、メールじゃなく手書きのお手紙 北川景子さん素敵だなぁ」という声も寄せられた。
【写真】北川景子の横顔が…GACKTが車内で見たシーン
投稿で「移動中の車の中で、北川景子ちゃん主演、【アナタを奪ったその日から】を観始めた」と、今年4月期放送のドラマを視聴していたことを説明。北川は同ドラマで、食品事故で子どもを失った母親役を演じており、GACKTは「冒頭から不穏なヒントが散りばめられいる…。『これからどうなるんだ？』と思ってる途中で撮影スタジオに到着」とつづった。
すると「最後に、『北川景子』の文字を目にした瞬間に、壁に付いてたライトが落ちた。『……こわっ！！』思わず振り返り、キョロキョロしてしまった」と振り返った。
改めて「こういう【シンクロニシティー】、たまにあるよな？【ひとりで勝手にホラー】ってヤツ」とつづり、「誕生日プレゼントのお礼の手紙にひとり恐怖に怯える朝からの撮影」「にしても、景子ちゃん…。タイミングが怖すぎるって」と締めくくった。
この投稿に「ホラーなタイミング、すごいです」「凄いタイミングですねww笑ってしまいました」「悪夢ちゃん思い出します」「北川景子さんは能力者かもしれません 信じるか信じないかはあなた次第です」など共感コメントが続々。また「あんなに多忙なのに、メールじゃなく手書きのお手紙 北川景子さん素敵だなぁ」という声も寄せられた。