◇カーリング・日本代表決定戦第1日 予選リーグ ロコ・ソラーレ9―7フォルティウス（2025年9月11日 北海道・稚内市みどりスポーツパーク）

26年ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けたカーリングの日本代表決定戦が開幕した。予選リーグ初戦で25年日本選手権覇者のフォルティウスは延長の末に7―9で五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレに敗れて黒星発進となった。

5―7のビハインドで第10エンドで、2点を奪って追いつく粘りを見せた。しかし、先行の延長の第11エンドで3点を奪われて敗戦。スキップの吉村紗也香（33）は「最後は相手が素晴らしいショットを決めた。自分たちはあの状況の中で、最後までベストのところまで持っていけたと思う」とサバサバと振り返った。

三つ巴の戦いとなった今大会。数時間後にはSC軽井沢との対戦が控える。次戦に向け、「情報整理しながら次に向けて気持ちを切り替えて。2チームとも強い相手なので、みんなで情報共有して前に進んでいく」と前を向いた。

▽カーリング日本代表決定戦 3チームで争う女子は、予選リーグ（11、12日）で各チームが総当たりで2度ずつ対戦し、上位2チームが決定戦（13、14日）へと進む。予選リーグの対戦結果を含め、先に3勝したチームが代表に決定。2チームで争う男子は、先に3勝したチームが代表となる。男女代表はそれぞれ残り2枠のミラノ・コルティナ冬季五輪出場権を懸け、12月にカナダで行われる世界最終予選を戦う。