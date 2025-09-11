肩乗りロボットが“観光ガイド”？神社のお作法まで　障害などで移動が難しいガイドが遠隔操作　新たな観光案内の形がスタート

観光スポットの歴史から、神社での作法まで−。ロボットを通じた新たなガイドツアーが、11日から東京・日本橋で始まる。

肩に乗った、白くて小さなロボット。背負って一緒に歩くことで、おすすめの観光スポットや、土地の歴史などを教えてくれる。

案内してくれた先は、日本橋・福徳神社。言葉だけではなく、アタマや手の動きも交えて案内してくれる。

神社での作法もこの通り。一緒にお参りすることができる。

このロボット、実は操作をしている人が離れたところにいて、その人がロボットから送られてくるカメラの映像を見ながら案内をしているという。

現地にいなくても体を動かさなくてもいいので、障害や病気などで移動が難しい人でもガイドができる。

公認OriHimeパイロット・ぐろさん：

車椅子の生活を普段しているので、やはり旅行とか行く時に、いろいろものを調べることがあまり苦ではなかった。身体的にはガイドは無理かもしれないけれども、OriHimeに入れば、ツアーガイドを通じて、街のレガシーをお伝えできるのではないか。

ロボットを使った日本橋ガイドツアーは11日からスタート。ロボットを通じて、リアルな「声」や「思い」を届ける。案内する人もされる人も、どちらの幅も広がる新しい観光案内となりそうだ。

（「Live News days」9月11日放送より）