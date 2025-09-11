『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が9月5日に放送され、簡単そうに見えるバランスボールの名人技についてを検証した。

【映像】せいや探偵が名人技を次々と成功させる様子

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「バランスボールの名人技は簡単？」は、広島県の女性（43）から寄せられた次のような依頼だ。

『私は以前、テレビで見たバランスボール協会が認定している段位について疑問があります。 10段まである段位のさらに上に、名人と言われる沖田さんがいます。その沖田さんの技が、どう見ても誰にでもできそうな技なのです。「これが名人技？チョロいよね」と主婦仲間で盛り上がり「絶対できる」とみんな口を揃えて言います。是非一緒に証明してもらえませんか』

さっそく、せいや探偵は依頼者と共に、バランスボールの沖田名人に会うため東京へ。沖田名人はバランスボール歴28年のベテランで、「すぐ出来そう、とよく言われる」という声は彼もよく聞くそうだ。しかし、実際にやってみると簡単ではないと語る。

まず、彼らが挑戦したのは沖田名人の技の一つである「おたまじゃくしバウンド」。これはバランスボールの上に腹ばいになり、ボールを抱えたままバウンドするというものだが、依頼者は「ウエッ」という声と共にあっけなく撃沈。せいや探偵も「むずいわ」と、見た目とのギャップに驚き、お手上げ状態になった。

その後も他の技など挑戦は続くも、依頼者は悪戦苦闘。しかし、意外なことにせいや探偵はバランスボールのいくつかの技をクリアしていった。自宅でバランスボールに乗っていた経験があったというせいや探偵は、最終的に8段を取得。これは日本で4人しかいないとのこと。一方、依頼者は名人技をひとつも成功できず、今後は「難しいよっていう普及をしていきます」と反省した。