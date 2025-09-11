『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が9月5日に放送され、家のカギを閉めない彼氏にドッキリを仕掛ける様子が描かれた。

【映像】カギを絶対閉めない彼氏の姿（実際の写真）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「家のカギを閉めない彼氏」は、山口県の女性（27）から寄せられた次のような依頼だ。

『どうしても困っていることがあり、この度依頼させていただきました。実は、私の彼氏が家のカギを全く閉めないのです。彼氏が1人暮らしをする部屋に遊びに行き、そこから出かける時も、私がいくら注意しても「大丈夫、大丈夫」と笑って全くカギを閉めようとしません。仕事に出かけるときも寝るときも全くカギをしていないのです。正直、防犯上とても不安で、何度も真剣に伝えるのですが、まるで他人事のようです。そこでお願いなのですが、「カギを閉めないとこういうことが起きるんだぞ！」ということを身をもって彼氏に分からせていただけないでしょうか。ご協力よろしくお願いします』

さっそく田村裕探偵は、依頼者の元へ。依頼者によると、彼氏は「ズボラ」で「ポジティブ」だという。彼氏の性格を探るため、田村探偵は「カップルカップル」というニセ番組を装い、街頭インタビューを敢行。すると彼氏の口から、「お化けが怖いから、トイレするときはドアを開けっ放し」だと明かされた。

そこで田村探偵は、彼氏に鍵を閉めなかったことを後悔させるようなドッキリを仕掛けることを決意。ミッション決行のため、彼氏の母親に協力を依頼することに。関西出身で陽気な母親は、依頼者から既に話を聞いており、快く同意してくれた。

ドッキリの内容は、彼氏が仕事に出かけている間に、部屋の荷物を引越し業者協力のもと、全て運び出すというもの。部屋への侵入には母親の許可を得た上で実行。さらに、お化けが怖いという彼氏のために、“お化けからのメッセージ”も部屋に用意した。

そして仕事から帰宅した彼氏は、部屋が空っぽになっている現状に、とんでもないリアクションを見せた。田村探偵と依頼者がネタばらしをすると、彼は自身の行動の過ちを認識し、「これからはしっかりと鍵を閉めていきます。今まで不安にさせてすいませんでした」と反省。今後は鍵を閉める習慣をつけることを固く誓った。

スタジオでこのVTRを見届けた特命局長・佐藤二朗は、彼氏の見事なリアクションに「芝居の参考になりそう」と感心。“お化けからのメッセージ”について、田村探偵は「あれのせいで本人はいたずらだと思ったそうで、完全にいらなかった」と振り返った。