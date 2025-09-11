“コバホーク”小林鷹之氏が自民総裁選出馬へ今週中に表明か…11日午後も会合で対応協議　野党連立どう発信か焦点

10月4日投開票の自民党総裁選を巡り、2024年の総裁選に出馬した小林鷹之元経済安全保障相が出馬の意向を固め、早ければ今週中に表明する見通しです。

国会記者会館から、フジテレビ政治部・菊池俊匠記者が中継でお伝えします。

小林氏は11日午後3時半から自身に近い議員らを集めた会合を開き、出馬表明の時期も含めた今後の対応について協議する予定です。

小林氏は10日夜も若手・中堅議員らとの会合に出席するなど、総裁選に向けた動きを活発化させていて、小林氏の周辺は「出馬に必要な推薦人20人は確保した」と話しています。

関係者によりますと、早ければ今週中に出馬表明する方向で調整しているということです。

一方、茂木前幹事長が10日の出馬会見で野党と新たな連立の枠組みを追求する考えを示したことで、小林氏が野党との連携についてどう発信するかも大きな焦点となっています。

小林氏はこれまで消費税を含む減税論について「聖域なく野党と協議をしていく姿勢が必要だ」と話していて、消費税の減税を巡る姿勢も注目されます。