

文化放送とテレビ埼玉は、9月18日（木）にベルーナドームで開催されるパ・リーグ公式戦「埼玉西武ライオンズ vs オリックス・バファローズ」において、『文化放送ライオンズナイター』とテレビ埼玉『ライオンズアワー』が初めてコラボレーションする特別企画を実施する。

このたび『文化放送ライオンズナイター』の実況・解説を、テレビ埼玉の中継副音声で行う同時放送が決定。

テレビの主音声では『ライオンズアワー』を、そして副音声では『ライオンズナイター』の実況・解説を選べる“二刀流中継”が実現する。

また両局の 中継内で解説者がチェンジするスペシャルな試みや、特別プレゼントも用意。映像とラジオ実況の組み合わせによる、これまでにない“新しいライオンズ観戦”を届ける。

開局より埼玉県川口市に送信所を置き、埼玉県との縁が深い文化放送。『文化放送ライオンズナイター』は1982年の放送開始以来、43年目のシーズンとなり、臨場感あふれる実況と的確な解説で、ライオンズファン、また埼玉県をはじめとする首都圏のリスナーに長年愛されてきた看板スポーツ中継だ。

一方、テレビ埼玉『ライオンズアワー』は、地元埼玉に根ざした中継として、ライオンズと地域の架け橋を担ってきた。

両局が誇る人気番組が一夜限りのタッグを組むことで、ライオンズファンにとって忘れられない観戦体験を創出する。

埼玉西武ライオンズは、所沢・ベルーナドームを本拠地とし、地域とともに歩んできた埼玉の誇りとも言えるチーム。本企画は、ラジオとテレビという異なるメディアが力を合わせ、球団とファンをさらに近づける新たな取り組みとなる。文化放送とテレビ埼玉は、ライオンズファンの熱い声援に応え、これからもライオンズ中継をさらに盛り上げていく。

【放送概要】

■対象試合：パ・リーグ公式戦「埼玉西武ライオンズ vs オリックス・バファローズ」

2025年9月18日（木） 試合開始18:00（予定） ベルーナドーム

■放送番組：

『文化放送ライオンズナイター』（FM91.6MHz／AM1134kHz／radiko）

放送時間：午後5時50分～9時00分 （最大延長午後9時30分まで）

解説：渡辺久信 実況：高橋将市（文化放送アナウンサー）

テレビ埼玉『ライオンズアワー』

放送時間：午後6時00分～10時30分（※6時00分～7時00分、9時30分～10時30分は第2チャンネルで放送)

解説：松沼雅之 実況：矢野吉彦