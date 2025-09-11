【東京首都圏 大雨情報】秋雨前線 関東地方に南下 あす明け方にかけて非常に激しい雨のおそれ【雨と発雷確率のシミュレーション・３連休の天気は？・週間予報】東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・茨城
【秋雨前線】あすにかけて関東地方を南下関東地方北部 ６０ミリ 関東地方南部 ５０ミリ 甲信地方 ４０ミリ （東京地方 ５０ミリ） ▼１２日（金）に予想される１時間降水量 関東地方北部 ４０ミリ 関東地方南部 ３０ミリ 甲信地方 ３０ミリ （東京地方 ３０ミリ） ▶１１日（木）６時～１２日（金）６時に予想される２４時間降水量 関東地方北部 １２０ミリ 関東地方南部 ８０ミリ 甲信地方 ８０ミリ （東京地方 ８０ミリ） ▶１２日（金）６時～１３日（土）６時に予想される２４時間降水量 関東地方北部 ６０ミリ 関東地方南部 ５０ミリ 甲信地方 ６０ミリ （東京地方 ５０ミリ） 雨のシミュレーション１１日（木）～１２日（金）
関東地方では、１２日（金）明け方にかけて激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる地域が拡大する可能性があります。１１日（木）～１２日（金）の、、を、画像で掲載しています。
［雨の予想（多い所）］▼１１日（木）に予想される１時間降水量
関東地方では１１日（木）も午後からは、激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。きのう１０日（水）の東京２３区のように、大雨警報や洪水警報が発表される可能性があります。雨のシミュレーションは画像で確認できます。【発雷確率】シミュレーション 関東地方全域に「雷注意報」
《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。夕方にかけて発雷確率が７５％以上のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。 週間予報（東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・茨城）
１３日（土）から３連休は、多くの地点で陽射しが戻りますが、３５℃以上の猛暑日の予想も多く、９月も半ばですが「熱中症対策」が必要でしょう。週間予報（天気マークと予想気温）は画像で確認できます。
