橋本環奈、もし人生やり直して違う職業になるなら…「石油王になりたい」
女優の橋本環奈（26歳）が、9月11日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。「もし人生をやり直すなら何になりたい？」との質問に答えた。
橋本は今回、映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」の宣伝を兼ねて、番組のインタビューに対応。「もし人生をやり直すなら？」との質問で、「A：もう一度人気俳優を目指し努力する人生」「B：芸能界とは別の世界で努力する人生」の2つの選択肢が用意された。
これに橋本は「これは難しい（笑）。めっちゃ難しい。うわ〜…むずかスィ」と悩みながら、選んだのは「B：芸能界とは別の世界で努力する人生」。
橋本は「すごく迷ったんですけど、私、ほんとに、ご飯でも毎日同じもの食べられない人なんですよ。だから、ほんとに飽きっぽいなと自分でも思うし、食べたことないものを食べてみたい、とか。やったことないことやってみたいって思うことがすごく多くて。なので、また違う人生を歩めるとしたら、芸能界とは別の世界に挑戦して、努力するほうを自分は選ぶと思う」と語る。
そして、「もし違う職業になるとしたら、何になりたい？」との質問には、「石油王とか」と回答。「ここ石油当たるんじゃないかな、掘り出したら出てくるかな、とか。大富豪みたいな（笑）。国王みたいな（笑）」と大笑いし、「でもどちらにしろ目立ちたがりなんで、目立つ人生がいいです」と語った。
橋本は今回、映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」の宣伝を兼ねて、番組のインタビューに対応。「もし人生をやり直すなら？」との質問で、「A：もう一度人気俳優を目指し努力する人生」「B：芸能界とは別の世界で努力する人生」の2つの選択肢が用意された。
橋本は「すごく迷ったんですけど、私、ほんとに、ご飯でも毎日同じもの食べられない人なんですよ。だから、ほんとに飽きっぽいなと自分でも思うし、食べたことないものを食べてみたい、とか。やったことないことやってみたいって思うことがすごく多くて。なので、また違う人生を歩めるとしたら、芸能界とは別の世界に挑戦して、努力するほうを自分は選ぶと思う」と語る。
そして、「もし違う職業になるとしたら、何になりたい？」との質問には、「石油王とか」と回答。「ここ石油当たるんじゃないかな、掘り出したら出てくるかな、とか。大富豪みたいな（笑）。国王みたいな（笑）」と大笑いし、「でもどちらにしろ目立ちたがりなんで、目立つ人生がいいです」と語った。