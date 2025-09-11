■これまでのあらすじ

幼なじみとの関係が原因で、搾取されたり利用されることに人一倍敏感になってしまったののかは、大人になると街をさまよいながら他人同士の理不尽なトラブルに首を突っ込むようになる。しかしそんな行動を恋人の辻森に知られてしまい、ののかは嫌われたくないという気持ちから別れを決意。だが辻森はののかの行動によって自分の自尊心を救われた経験があり、「最高にカッコいいよ」と告げるのだった。



■私、変わった…!?

■友だちと再会■変わらないこともあるあれから月日がたち、辻森からは「変わった」「厳しくなくなった」と言われるののか。かつての友だちからも「雰囲気がやさしくなった」と言われるけれど自分ではわからず、でもかといって悪い気もしなくて…。しかし、友だちが夫に酷い扱いを受けていると聞けばいつもの戦闘モードに！やっぱりののかさんはののかさん…ですね！一方、ありさは彼氏と別れたようで…。(あさのゆきこ)