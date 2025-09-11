１１日前引けの日経平均株価は前営業日比４３４円２５銭高の４万４２７１円９２銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は９億９１５１万株、売買代金概算は２兆４２９９億円。値上がり銘柄数は８２９、対して値下がり銘柄数は７０３、変わらずは８５銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は、日経平均が４００円を超える上げ幅で４万４２００円台まで上昇。利益確定売りをこなしながら最高値圏で堅調な値動きをみせた。前日の米国株市場で好決算を発表したクラウド大手オラクル＜ＯＲＣＬ＞が急騰したことを受け、データセンター市場の成長に対する強気の見方が拡大。半導体関連の値がさ株や電線株に買いが流入し、全体指数を押し上げる格好となった。一方、自動車や銀行セクターが軟調だったこともあり、ＴＯＰＩＸは小幅な上昇に。値上がり銘柄数は全体の５１％にとどまった。



個別ではソフトバンクグループ＜9984＞が値を飛ばし、アドバンテスト＜6857＞やディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞、フジクラ＜5803＞も値上がりした。ＪＸ金属＜5016＞やイビデン＜4062＞、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が大幅高。川崎重工業＜7012＞が堅調。ＡＮＹＣＯＬＯＲ＜5032＞はストップ高となった。半面、トヨタ自動車＜7203＞が安く、ファーストリテイリング＜9983＞、日立製作所＜6501＞が値下がり。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞などメガバンクも軟調。ＭｏｎｏｔａＲＯ＜3064＞が大幅安となった。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト