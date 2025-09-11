テクニカルポイント ドル円 ２１日線１０日線ポイント
149.12 エンベロープ1%上限（10日間）
148.78 200日移動平均
148.47 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
147.98 一目均衡表・雲（上限）
147.73 一目均衡表・転換線
147.68 一目均衡表・基準線
147.64 10日移動平均
147.58 21日移動平均
147.46 現値
146.69 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
146.65 一目均衡表・雲（下限）
146.17 エンベロープ1%下限（10日間）
146.02 100日移動平均
ドル円は１４７円台後半の１０日線、２１日線が上値抵抗水準
