149.12　エンベロープ1%上限（10日間）
148.78　200日移動平均
148.47　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
147.98　一目均衡表・雲（上限）
147.73　一目均衡表・転換線
147.68　一目均衡表・基準線
147.64　10日移動平均
147.58　21日移動平均
147.46　現値
146.69　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
146.65　一目均衡表・雲（下限）
146.17　エンベロープ1%下限（10日間）
146.02　100日移動平均

ドル円は１４７円台後半の１０日線、２１日線が上値抵抗水準