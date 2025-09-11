１９９１年の東京世界陸上男子マラソン金メダリスト・谷口浩美さん（６５）が１０日、スポーツ報知の単独取材に応じた。（取材・構成＝手島莉子、谷口隆俊、今関達巳）

谷口さんは、今大会のマラソン男子日本代表３選手を「三者三様だけど皆、賢い」と評価する。「小山君は東農大の（理系の）醸造科学科を出ているので、データをすごく収集している。昨年のパリ五輪（２３位）は暑さが失敗（レース）の原因だと思うが、そのデータをどう生かすか」と昨夏の雪辱に期待を寄せた。吉田については「青学大で地道に４年間やってきた選手。最近は、独学でいろんな文献も読んでいて賢くなっている。６番をクリアすることを目標に結果を残すと思う。５０００メートルも１万メートルも走って、着実に積み重ねていく感じ」と高評価する。近藤には「粘り強い土地柄の長崎・島原市出身。初マラソンの大阪であれだけ走れましたが、知らなかったから頑張れたというのもあると思います。大きな可能性を秘めていて、２回目のマラソンをどう進めるか興味深い」とエールを送った。