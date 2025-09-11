『プリキュアオールスターズ まるごと大図鑑 New』発売 歴代プリキュア87人全員集合
『プリキュアオールスターズ まるごと大図鑑 New』が11日に発売された。「ふたりはプリキュア」から新作「キミとアイドルプリキュア♪」まで収録された完全版で、歴代のプリキュア87人が大集結している。
【画像】キラキラ感やばい！『プリキュア大図鑑』収録ページ
へんしんアイテム、へんしんのことば、きめわざアイテムはもちろん、プリキュアクイズもあり、大好きなプリキュアについて、もっと詳しくなれる情報満載の１冊になっている。
【目次】
えいがしょうかい
・映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！
プリキュアオールスターズしょうかい
・キミとアイドルプリキュア♪（キュアアイドル、キュアウインク、キュアキュンキュン、キュアズキューン、キュアキッス）
・わんだふるぷりきゅあ！（キュアワンダフル、キュアフレンディ、キュアニャミー、キュアリリアン）
・ひろがるスカイ！プリキュア（キュアスカイ、キュアプリズム、キュアウィング、キュアバタフライ、キュアマジェスティ）
・デリシャスパーティー▼プリキュア（キュアプレシャス、キュアスパイシー、キュアヤムヤム、キュアフィナーレ）▼＝ハート
・トロピカル〜ジュ！プリキュア（キュアサマー、キュアコーラル、キュアパパイア、キュアフラミンゴ、キュアラメール）
・ヒーリングっと▼プリキュア（キュアグレース、キュアフォンテーヌ、キュアスパークル、キュアアース）▼＝ハート
・スター☆トゥインクルプリキュア（キュアスター、キュアミルキー、キュアソレイユ、キュアセレーネ、キュアコスモ）
・HUGっと！プリキュア（キュアエール、キュアアンジュ、キュアエトワール、キュアマシェリ、キュアアムール）
・キラキラ☆プリキュアアラモード（キュアホイップ、キュアカスタード、キュアジェラート、キュアマカロン、キュアショコラ、キュアパルフェ）
・魔法つかいプリキュア！（キュアミラクル、キュアマジカル、キュアフェリーチェ）
・Go！プリンセスプリキュア（キュアフローラ、キュアマーメイド、キュアトゥインクル、キュアスカーレット）
・ハピネスチャージプリキュア！（キュアラブリー、キュアプリンセス、キュアハニー、キュアフォーチュン）
・ドキドキ！プリキュア（キュアハート、キュアダイヤモンド、キュアロゼッタ、キュアソード、キュアエース）
・スマイルプリキュア！（キュアハッピー、キュアサニー、キュアピース、キュアマーチ、キュアビューティ）
・スイートプリキュア♪（キュアメロディ、キュアリズム、キュアビート、キュアミューズ）
・ハートキャッチプリキュア！（キュアブロッサム、キュアマリン、キュアサンシャイン、キュアムーンライト）
・フレッシュプリキュア！（キュアピーチ、キュアベリー、キュアパイン、キュアパッション）
・Yes！プリキュア５Go Go！（キュアドリーム、キュアルージュ、キュアレモネード、キュアミント、キュアアクア、ミルキィローズ）
・Yes！プリキュア５（キュアドリーム、キュアルージュ、キュアレモネード、キュアミント、キュアアクア）
・ふたりはプリキュアSplash☆Star（キュアブルーム、キュアイーグレット）
・ふたりはプリキュアMax Heart（キュアブラック、キュアホワイト、シャイニールミナス）
・ふたりはプリキュア（キュアブラック、キュアホワイト）
プリキュアクイズ
・プリキュアクイズ
・プリキュアクイズ こたえ
