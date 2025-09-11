外部モニターブランド「Portkeys」の取り扱いをKPIが開始 無線でのカメラコントロールが可能
BM5 IV WR
株式会社ケンコープロフェショナルイメージング（KPI）は、Portkeys（ポートキーズ）製品の取り扱いを9月12日（金）より開始する。
Portkeysは2015年設立のブランド。プロ向けのカメラに対応する多機能かつコストパフォーマンスに優れた高精細モニターを開発しているという。
色再現性の高さやピーキング精度、放熱設計、ボディ剛性、高輝度ディスプレイなどを特徴とし、写真家のみならず、放送局や映画スタジオ、映像制作会社など幅広い現場で使用されているという。有線または無線によるカメラ操作が可能なのも特徴。
カメラ操作は無線と有線、無線のみ、有線のみのいずれかが利用できる。有線での操作の場合、Portkeysが提供するコントローラー「Lanc Rec Key」も使用可能。対応するカメラのブランドは以下の通り。無線コントロール対応：ARRI、Blackmagic Design、RED、キヤノン、ソニー、ニコン、パナソニックなど 有線コントロール対応：Blackmagic Design、RED、TILTA、Z CAM、キヤノン、ソニー、パナソニックなど
モニタリング機能としては波形、ベクトルスコープ、アナモルフィック、ピーキング、False Colorなどへの対応のほか、3D LUTモニタリングや3D LUT SDI出力機能を備えたモデルも用意する。
BM5 IV WR
5.5インチのタッチスクリーン搭載オンカメラモニター。分割画面表示（PBP・PIP・H2Vなど）にも対応する。画面サイズ：5.5インチ タッチパネル：有 色深度：10bit（8+2 FRC） 解像度：1,920×1,080 コントラスト比：1,000:1 輝度：最大2,000nit モニタリング：波形、ベクトルスコープ、アナモルフィック、ピーキング、False Color 入力：HDMI×1、3G-SDI×1 出力：HDMI×1、3G-SDI×1（クロスコンバージョン対応）、3.5mmヘッドホンジャック 最大電力量：17W 電圧：7-24V 対応バッテリー：NP-F970/960/750/550 電源入力：2Pin・4Pin（LEMOタイプ） ファン：有 その他機能：分割画面表示（PBP・PIP・H2Vなど） カメラコントロール：有線、無線 外形寸法：145.4×91.4×39.6mm 重量：460g 価格：14万800円
BM5 IV
5.5インチのタッチスクリーンを搭載したオンカメラモニター。基本機能は「BM5 IV WR」と同等だが、無線カメラコントロール機能は搭載されていない。画面サイズ：5.5インチ タッチパネル：有 色深度：10bit（8＋2 FRC） 解像度：1,920×1,080 コントラスト比：1,000:1 輝度：最大2,000nit モニタリング：波形、ベクトルスコープ、ピーキング、False Color 入力：HDMI×1、3G-SDI×1 出力：HDMI×1、3G-SDI×1（クロスコンバージョン対応）、3.5mmヘッドホンジャック 最大電力量：16W 電圧：7-24V 対応バッテリー：NP-F970/960/750/550 電源入力：4Pin（LEMOタイプ） ファン：有 カメラコントロール：有線 外形寸法：145.4×91.4×39.6mm 重量：350g 価格：9万3,500円
BM7 II-DS
Rec.709の色域を100％、DCI-P3の色域を85％カバーする7インチのタッチ対応オンカメラモニター。
スプリットスクリーンモニタリング機能により、2つのビデオ入力を同時にモニタリングが可能。画面サイズ：7インチ タッチパネル：有 色深度：10bit（8＋2 FRC） 解像度：1,920×1,080 コントラスト比：1,000:1 輝度：最大2,200nit モニタリング：波形、ベクトルスコープ、アナモルフィック、ピーキング、False Color 入力：HDMI×1、3G-SDI×2 出力：HDMI×1、3G-SDI×1（クロスコンバージョン対応）、3.5mmヘッドホンジャック 最大電力量：15W 電圧：7-24V 対応バッテリー：NP-F970/960/750/550 電源入力：2Pin（LEMOタイプ）、DC5.5×2.1 ファン：有 カメラコントロール：有線、無線 外形寸法：179.3×106.8×31mm 重量：460g 価格：16万8,300円
LH5P II
最大入力解像度4K DCI（24p）または4K UHD（30p）に対応した5.5インチのタッチ対応オンカメラモニター。画面サイズ：5.5インチ タッチパネル：有 色深度：10bit（8＋2 FRC） 解像度：1,920×1,080 コントラスト比：1,000:1 輝度：最大2,000nit モニタリング：波形、ベクトルスコープ、アナモルフィック、ピーキング、False Color 入力：HDMI×1 出力：HDMI×1、3.5mmヘッドホンジャック 最大電力量：13W 電圧：DC 7-24V（入力）、4Pin 7.4V（出力） 対応バッテリー：NP-F970/960/750/550 電源入力：5Pin（LEMOタイプ） ファン：有 カメラコントロール：有線、無線 外形寸法：144×90×30.8mm 重量：285g 価格：8万2,280円
LH7P
4Kオーバーサンプリング対応（1080p表示）の7インチオンカメラモニター。画面サイズ：7インチ タッチパネル：有 色深度：10bit（8＋2 FRC） 解像度：1,920×1,080 コントラスト比：1,000:1 輝度：最大1,000nit モニタリング：波形、ベクトルスコープ、アナモルフィック、ピーキング、False Color 入力：HDMI×1 出力：HDMI×1、3.5mmヘッドホンジャック 最大電力量：9W 電圧：7-24V 対応バッテリー：NP-F970/960/750/550 電源入力：2Pin（LEMOタイプ）、DC5.5×2.1 ファン：有 カメラコントロール：無線 外形寸法：176.2×103.8×18.4mm 重量：245g 価格：6万5,780円
PT6
4K HDMIに対応した5.2インチタッチパネル搭載のオンカメラモニター。DCI-P3の色域を100％カバーする。画面サイズ：5.2インチ タッチパネル：有 色深度：10bit（8＋2 FRC） 解像度：1,920×1,080 コントラスト比：1,500:1 輝度：最大600nit モニタリング：波形、ベクトルスコープ、アナモルフィック、ピーキング、False Color 入力：HDMI×1 出力：HDMI×1、3.5mmヘッドホンジャック 最大電力量：6W 電圧：7-24V 対応バッテリー：ソニー NP-Fまたは、キヤノン LP-E6互換 電源入力：2Pin、DC5.5×2.1 外形寸法：150.7×77.8×18.5mm 重量：170g 価格：3万1,680円
PL5
USB Type-C電源に対応した5.4インチのオンカメラモニター。
USB Type-CでPC接続すると、OBS経由によるライブストリーミングにも対応する。また、360°カラーグレーダーを内蔵し、画像の選択部分の色相と彩度を調整できる。画面サイズ：5.4インチ タッチパネル：有 色深度：10bit（8＋2 FRC） 解像度：1,920×1,152 コントラスト比：1,500:1 輝度：最大500nit モニタリング：波形、ベクトルスコープ、アナモルフィック、ピーキング、False Color 入力：HDMI×1、3.5mmマイクロフォンジャック 出力：HDMI×1、3.5mmヘッドホンジャック 最大電力量：7W 電圧：7-24V 対応バッテリー：ソニー NP-F互換 電源入力：USB Type-C 外形寸法：135.1×82.5×22mm 重量：154.5g 価格：3万7,400円
PT5 II
エントリー向けの5インチオンカメラモニター。デュアルバッテリープレートを搭載し、ソニーの「NP-F」シリーズまたはキヤノンの「LP-E6」互換バッテリーに対応する。画面サイズ：5インチ タッチパネル：有 色深度：10bit（8＋2 FRC） 解像度：1,920×1,080 コントラスト比：1,000:1 輝度：最大500nit モニタリング：波形、ベクトルスコープ、アナモルフィック、ピーキング、フォールスカラー、3D LUTモニタリング 入力：HDMI×1 出力：HDMI×1、USB Type-C×1、3.5mmヘッドホンジャック 最大電力量：7W 電圧：7-24V 対応バッテリー：ソニー NP-F、キヤノン LP-E6互換 電源入力：DC 5.5×2.1、USB Type-A（5V） 外形寸法：136×72×18.3mm 重量：154.5g 価格：2万3,980円
LH7H
7インチタッチパネルを採用したエントリー向けのオンカメラモニター。1/4インチネジ穴を備え、カメラリグなどに取り付けられる。画面サイズ：7インチ タッチパネル：有 色深度：10bit（8＋2 FRC） 解像度：1,920×1,080 コントラスト比：1,000:1 輝度：最大1,000nit モニタリング：波形、ベクトルスコープ、アナモルフィック、ピーキング、False Color 入力：HDMI×1 出力：HDMI×1、3.5mmヘッドホンジャック 最大電力量：8W 電圧：7-24V 対応バッテリー：NP-F970/960/750/550 電源入力：DC 5.5×2.1 外形寸法：176.2×103.8×18.4mm 重量：245g 価格：4万7,080円
HD7H
7インチ（解像度1,280×720）のエントリー向けカメラモニター。画面サイズ：7インチ タッチパネル：無 色深度：8bit 解像度：1,280×720 コントラスト比：1,000:1 輝度：最大1,000nit モニタリング：ヒストグラム、ピーキング、フォルスカラー、アナモルフィック 入力：HDMI×1、AV×1 出力：3.5mmヘッドホンジャック 最大入力解像度：4K DCI（24p）、4K UHD（30p） 最大電力量：10W 電圧：7-24V 対応バッテリー：ソニー NP-F互換 電源入力：DC 5.5×2.1 外形寸法：178×104×25.8mm 重量：278g 価格：2万328円
HS8
Vマウントやゴールドマウントバッテリー用のVESAマウント（100×100mm）に対応した8インチモニター。画面サイズ：8インチ タッチパネル：無 色深度：10bit（8+2 FRC） 解像度：1,920×1,200 コントラスト比：1,000:1 輝度：最大1,100nit モニタリング：波形、ヒストグラム、ゼブラ、ピーキング、フォールスカラー、アナモルフィック、オーディオメーター 入力：HDMI×1、3G-SDI×1 出力：HDMI×1、3G-SDI×1（クロスコンバージョン対応）、3.5mmヘッドホンジャック 最大入力解像度：4K DCI（24p）、4K UHD（30p） 最大電力量：20W 電圧：7-24V 対応バッテリー：NP-F970/960/750/550 電源入力：DC 5.5×2.1 ファン：有 外形寸法：208×133.7×50.5mm 重量：675g 価格：7万4,800円
アクセサリー・オプション
スクリーンプロテクター（5.5インチ用）
BM5 IV WR、BM5 IV、LH5P IIに対応したプロテクター。価格は5,390円。
9H硬度の強化ガラスプロテクターとアンチグレアフィルムの各2枚がセットになっている。
BD1ダミーバッテリー
NP-F互換の直接接続モジュールと、シネバッテリー出力を変換する安定化電圧モジュールで構成されたデュアルモジュールバッテリーシステム。価格は5,720円。
DCやUSB Type-C入力ポートを備え、付属のD-Tap-DC電源ケーブルはシネバッテリーとの接続が可能。
電源アダプター 5Pin
LH5P II用の5Pin電源アダプター。価格は5,500円。
電源アダプター 4Pin
BM5 IV WRとBM5 IV用の電源アダプター。価格は5,500円。
電源アダプター 12V2A
PT5 II、PT6、LH7P、LH7H、HD7H用の電源アダプター。価格は5,500円。
HS8用グラスプロテクター
HS8専用の9H硬度グラスプロテクター。価格は2,200円。
HD-1 Cage ハンドル付きケージ
7インチまたは9インチのモニターに適した木製のハンドル付きケージ。価格は1万3,200円。
本体は耐久性のあるアルミニウム合金を使用。モニターのほか、三脚やワイヤレスユニット、Vマウントバッテリー、ガセットプレートなどにも使用できる。
CR7HB キーグリップ用ダミーバッテリー
REDのKomodoやV-Raptorなどをワイヤレスコントロールに対応させるキーグリップ用ダミーバッテリー。価格は1万8,480円。
付属のパワーケーブルを使用することで、D-TAPやDC端子からの電源供給に対応する。
サンシェード
専用のモニター向けサンシェード。
BM7 II-DS用
LH7P用
LH7H用
PT6用
PT5、PT5 II用BM7 II-DS用：1万3,200円 LH7P用：9,240円 LH7H用：9,240円 PT6用：4,620円 PT5 II用：2,860円
HDMI ケーブル 2.5スリム 30cm/1m
4Kおよび8Kに対応したAtoAのHDMIケーブル。価格はどちらも5,500円。
カメラ制御ケーブル
有線コントローラー対応のオンカメラモニターで使用するカメラ制御ケーブル。
ソニーマルチ（15PinとMini USB、40cm）ソニーマルチ（15PinとMini USB、40cm）：4,620円 キヤノンミニ（Mini USBと5Pin、40cm）：4,620円 キヤノンマイクロ（Micro USBと5Pin、40cm）：4,620円 LANC（ミニピンとMini USB、40cm/80cm）：4,620円 USB-C（USB Type-CとMini USB、40cm/80cm）：4,620円 Tilta Nucleus N（Micro USB to 5Pin、40cm）：4,620円 Tilta Nucleus M（7Pin LEMOポート to 5Pin LEMOポート、40cm）：1万340円
4Pin 電源ケーブル
4Pin to D-Tapケーブルと4Pin to DCケーブル。
to D-Tap 1m
to DC 35cmto D-Tap 1m：3,608円 to DC 35cm：3,608円
5Pin 電源ケーブル
LH5P II向けの5Pin to D-Tapケーブルと5Pin to DCケーブル。
to D-Tap 40cm
to DC 40cmto D-Tap 40cm：3,608円 to D-Tap 100cm：3,608円 to DC 40cm：3,608円 to DC 100cm：3,608円
HDMI ケーブル A to D 3m
3mのMicro HDMI to HDMIケーブル。価格は4,620円。
SDI ケーブル ストレート
コネクタ形状はストレートで、ケーブル長は50cmのSDIケーブル。価格は3,740円。
モニターケーブル
DC to D-TapケーブルとD-Tap to 4Pinのモニターケーブル。
80cm DC to D-Tap
80cm D-Tap to 4Pin80cm DC to D-Tap：4,048円 80cm D-Tap to 4Pin：4,048円
HDV1 HDMIスプリッター
入力1系統、出力2系統で、3D、1080p、HDオーディオなどをサポートするスプリッター。価格は3,520円。
MH-2 モニターホルダー
コールドシューと1/4インチネジを備えたモニターホルダー。価格は2,310円。
外形寸法は33×24.6×48mm。