イタリアンな緑のミャクミャクが登場 スクーター運転＆ピッツァほおばる姿も 東京で買える【アイテム・店舗一覧】
大阪・関西万博のミャクミャクの“イタリアン”なグッズが登場する。万博イタリア館でレストランを経営し、イタリアの食文化の普及を目指すイータリー・アジア・パシフィックが発売する。
【画像】欲しい…ピッツアを食べる緑のミャクミャク おしゃれなバッグなども
赤と緑のカラーのミャクミャクが、イタリアのスクーターに乗って、大阪の街中を散策するデザイン。ピッツァをほおばる姿もデザインされた。
■商品ラインナップ
・ミャクミャク マグネットセット ※9月13日発売予定
このアイテムでしか手に入らない特別なイラスト。限定商品の中でフルカラーのミャクミャクを手にできる唯一の商品。
販売価格：1500円（税込）
・ミャクミャク トートバッグ ※9月20日発売予定
12オンスの厚手のトートバッグ。
販売価格：3300円（税込）
・ミャクミャク エコバッグ ※9月20日発売予定
テントクロスを使用した丈夫な生地のエコバッグ。ボディーは3色。
販売価格：1380円（税込）
・ミャクミャク マグカップ ※9月20日発売予定
MADE IN JAPANのマグカップ。1周にわたって大阪を散策するミャクミャクのイラストが施されています。
販売価格：2500円（税込）
■販売店舗
日本国内のイータリーでの限定販売
イータリー銀座店
イータリー日本橋店
イータリー丸の内店
イータリー原宿店
イータリー湘南店
※商品は無くなり次第終了
