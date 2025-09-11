レナ・ダナムとスティーヴン・フライが共演した映画『Treasure（原題）』が、『旅の終わりのたからもの』の邦題で2026年1月16日よりkino cinéma新宿ほかにて全国公開されることが決定した。

参考：『アイス・ロード：リベンジ』にみる、リーアム・ニーソンのアクション映画のマンネリズム

本作は、1991年のポーランドを舞台に、ニューヨークで生まれ育ち成功するも、どこか満たされない娘ルーシー（レナ・ダナム）と、ホロコーストを生き抜き約50年ぶりに祖国へ戻った父エデク（スティーヴン・フライ）が繰り広げるロードムービー。家族の歴史を辿ろうと躍起になる神経質な娘と、娘が綿密に練った計画をぶち壊していく奔放な父。かみ合わないままの2人はアウシュヴィッツ＝ビルケナウ強制収容所を訪れる。初めて語られる、父と家族の壮絶で痛ましい記憶。やがて旅が終わりを迎えるとき、2人が見つけた“たからもの”とは。

監督を務めたのは、2024年にヴェネチア映画祭審査員も務めた、『そして明日は全世界に』のユリア・フォン・ハインツ。彼女がティーンエイジャーの頃に、オーストラリアの作家リリー・ブレットがホロコーストの生存者である父との旅の実体験をもとに書き上げた小説『Too Many Men』を読み、深い感銘を受け今回の映画化が実現したという。娘ルーシーを演じたのは、『GIRLS／ガールズ』のダナム。自身もユダヤ人の血を引く彼女は、「私にとってとても大きな贈り物でした」と話し、本作には俳優としてだけでなくプロデューサーとしても参加した。父・エデクを演じたのは『ホビット』シリーズのフライ。彼もまた、母方の家族が実際にアウシュヴィッツへ送られた背景を持っており、この物語に対し「脚本を読んだ瞬間に心を動かされた。娘と父の関係を描く中に、ユーモアと痛みの両方が息づいている」と深く共鳴し出演が実現した。

あわせて公開された予告編では、旅立ちの地となる空港から、様々な歴史の跡地を巡る道中に、それぞれの心の傷や、封印してきた過去と向き合う2人の姿が描かれている。自身のルーツを探るため綿密な旅行計画を立ててきた娘・ルーシー。しかし、約50年ぶりの祖国で自由気ままに振る舞い、次々と計画を妨害する父にルーシーは爆発寸前。かつて家族が住んでいた家を訪ねても、父と娘の気持ちはすれ違うばかり。互いを理解できないままアウシュヴィッツ＝ビルケナウ強制収容所を訪れたとき、家族の痛ましく壮絶な記憶が初めて父の口から語られる。神経質なルーシーと、どこか子どものようなエデク。まったく噛み合わない2人の掛け合いがコミカルにテンポよく描かれつつも、家族の記憶を辿り、出会った人々との触れ合いを通して、ちぐはぐだった父娘が少しずつ心を通わせていく姿が映し出される。

またポスタービジュアルには、タクシーの前で見つめ合う父と娘の姿が描かれている。笑顔を浮かべながらも、どこかぎこちない表情を見せる2人は、温かさを感じさせながらも、微妙な距離感を感じさせる。背景にはアウシュヴィッツ＝ビルケナウ強制収容所が描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）