お笑いコンビ、キングコング梶原雄太（45）が、10日深夜放送のニッポン放送「キングコングのオールナイトニッポン」（水曜深夜1時）に相方の西野亮廣（45）と生出演。過去に「お前、しゃべり下手やな」とラジオ局上層部に言われていた過去を明かした。

キングコングは20年以上ぶりにパーソナリティーとしてラジオに登場。梶原は「いつぶりよ？ 『はねるのトびら』やってる時はもうやってないんじゃない？ ラジオ。もう20年レベルですよ」と切り出した。

続けて「当時は背伸びしてたさ。ラジオ＝芸人、みたいな。エピソードトーク用意して、こんなんやらなあかんと。文化放送さんでやってたの、覚えてる？ 文化放送さんのお偉いさんにラジオ終わった後に、『お前トーク下手やな』って思いっきり言われたんよ」と打ち明けた。

相方の西野から「梶原さんってしゃべり下手でしたっけ？」と聞かれ、「言われたんよ、当時」と返答。梶原は「今はもういろんな経験してるから話せてるけど、当時肩の力バッキバキで。コンビのスタイル的にも俺がしゃべるってちょっとあって。うわーって頑張ってたら『お前トーク下手やと。関ジャニ（現SUPER EIGHT）見習え』って言われて。うまいね話が。文化放送で違うところでやってて。『聞け！』って言われた。バーに連れて行かれて、お偉いさんに」と明かし、2人で爆笑。

さらに梶原は「ありがとうございますって言った数週間後に俺、飛んだんですよ」と続けた。梶原は03年2月にストレス等で体調を崩し、約3か月間休養している。

キングコングは文化放送「SUPER STAR QR」の水曜パーソナリティーを担当。木曜パーソナリティーは当時関西ジャニーズJr.の横山裕、村上信五が担当。番組は02年4月に始まり、03年7月に終了した。

コンビは今回、ニッポン放送の企画「オールナイトニッポン お笑いラジオスターウイーク」で1日パーソナリティーに就任した。