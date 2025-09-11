¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡Û´¢Àî¤¯¤ë¤ß¤µ¤ó¡¢²ÅÄ°¦²Ã¤µ¤ó¡¢¿ù±º¤ß¤º¤¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤¬¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¡ª¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©ー¥¹½êÂ°¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー3Ì¾
¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©ー¥¹(´¢Àî¤¯¤ë¤ß¡¦²ÅÄ°¦²Ã¡¦¿ù±º¤ß¤º¤)¼Ì¿¿½¸¡Öcent. Force ～in summer～¡×½ñ±Æ¡£²èÁü¤Ï¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖYJ PHOTO BOOK¡×¤Î¥Úー¥¸¡Êhttps://youngjump.jp/yj_photobook/¡Ë¤è¤ê¡Ú¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©ー¥¹(´¢Àî¤¯¤ë¤ß¡¦²ÅÄ°¦²Ã¡¦¿ù±º¤ß¤º¤)¼Ì¿¿½¸¡Öcent. Force ～in summer～¡×¡Û 9·î11Æü ÇÛ¿®³«»Ï ²Á³Ê¡§1,100±ß
¡¡½¸±Ñ¼Ò¤Ï9·î11Æü¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©ー¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¦´¢Àî¤¯¤ë¤ß¤µ¤ó¡¢²ÅÄ°¦²Ã¤µ¤ó¡¢¿ù±º¤ß¤º¤¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï1,100±ß¡£
¡¡ËÜ¼Ì¿¿½¸¤Ï¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×ËÜ»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È½¸¡£´¢Àî¤µ¤ó¤Ï¶âÂô¤Ç¡¢²ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥«¥ó¥¹µ¤Ê¬¤Ç¡¢¿ù±º¤µ¤ó¤Ï¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Æ¤òËþµÊ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥ª¥Õ¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£