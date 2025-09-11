タイラー・タオルミーナ監督の新作映画『Christmas Eve in Miller’s Point（原題）』が、『クリスマス・イブ・イン・ミラーズ・ポイント』の邦題で11月21日よりBunkamura ル・シネマ 渋谷宮下ほかにて全国公開されることが決定した。

参考：ジャッキー・チェン主演『シャドウズ・エッジ』12月公開 レオン・カーフェイと20年ぶり共演

作品映画制作コレクティブ「オムネス・フィルムズ」の創設メンバーでもあるタオルミーナ。2024年の第77回カンヌ映画祭監督週間では、「大胆かつ意義ある表現を切り拓くアメリカインディペンデント映画」として、オムニス・フィルムズ作品である『さよならはスローボールで』と本作が2作同時に選出され、世界的に大きな注目を集めた。

舞台は、4世代にわたるアメリカの家族が集う、もしかすると最後のクリスマス。インテリアや装飾、そしてザ・ロネッツ「Baby, I Love You」をはじめ、1940～1960年代を代表する往年のポップスやオールディーズの名曲の数々がノスタルジックにクリスマス・イブを彩る中、世代ごとの微妙な関係性や時の流れが静かなホリデーコメディと、「聖夜にはなにかが起きる」と期待するティーンエイジャーたちの、大人になる前の一夜が描かれる。

キャストには、『JUNO／ジュノ』のマイケル・セラ、『エイス・グレード 世界でいちばんクールな私へ』のエルシー・フィッシャー、『イン・ザ・ネクスト・ルーム』のマリア・ディッツィア、『エンジェル イン アメリカ』のベン・シェンクマン、『フォーチュンクッキー』のグレッグ・ターキントン、そして新人マチルダ・フレミングが名を連ねた。さらに、マーティン・スコセッシの娘フランチェスカ・スコセッシやスティーヴン・スピルバーグの息子ソーヤー・スピルバーグらも出演している。

あわせて公開されたビジュアルは、クリスマス・イブの夜に勢揃いするアメリカの家族の風景がコンセプチュアルに捉えたもの。また、“家”の外には、セラをはじめとした一癖も二癖もある登場人物が、クリスマカードを想起させる切手の形になって配置され、彼らのもとに煌めく星たちが降り注ぎ、煌びやかでユニークな本作を表現している。

また、本作の公開を記念して、Bunkamura ル・シネマ 渋谷宮下にて11月7日から11月20日の2週間限定でタオルミーナ監督の特集上映が開催されることも決定。アメリカ郊外のとある街で行われる思春期の通過儀礼をシュールかつ叙情的に描き出したタオルミーナ監督デビュー作『ハム・オン・ライ』と、2020年の新型コロナウイルス・パンデミック中に発令されたロックダウン中の郊外の街の孤独と静寂を捉えた長編第2作目『ハッパーズ・コメット』の2作が上映される。

（文＝リアルサウンド編集部）