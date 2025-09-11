笑っていない「無」の柴犬


【写真を見る】思わずクスッと笑っちゃう！記念撮影で愛犬が見せた想定外の顔

旅行先での記念撮影といえば、「顔出しパネル」。

愛犬との思い出作りにもぴったりですが、今回話題になっているのは、パネルと表情がまさかのミスマッチな柴犬の旅先での一枚。

いったい、どんな写真なのでしょうか？

■「はい！みんな笑って…」のパネルに写る愛犬

話題となったのは、Xユーザーの柴犬ちびこ（@chibi_and_coY）さんが投稿した旅先での写真です。

「イヌ、全然笑ってなくて死ぬwwwwww」というコメントとともに紹介されたこの投稿には、8万いいねが寄せられました。

記念撮影に全然笑っていない犬


『顔出しパネルを見つけたら必ず写真を撮る』というルールがあるちびこちゃんのご家族。

この日、道の駅で撮影したパネルには、「はい！みんな笑って…」の文字が書かれていました。

しかし、パネルから顔を出す柴犬ちびこちゃんの表情は「無」。パネルの文字と全然笑っていないちびこちゃんとのギャップに、ご家族や投稿を見た人たちは思わずクスっと笑ってしまう一枚となりました。

顔出しパネル！


コメント欄には、「しぶい顔がジワる…」「笑っていないけどかわいすぎる」「最高です」といった声が集まりました。

全然笑っていない柴犬


飼い主さんによると、「道の駅に寄って見つけたのがこの顔出しパネルなのですが、その直前までちびこは車で寝ていたので、撮影時のこの表情は実は眠い顔です」とのこと。

眠いなか撮影に応じてくれたちびこちゃん。そのギャップが、写真の面白さとかわいさをさらに引き立てています。

■飼い主さんにインタビュー！

今回の投稿について、ちびこちゃんの飼い主さんにお話を伺いました。

――こちらのポストへの反響についてはいかがでしたか？

「自分もこの写真にクスッとして投稿したのですが、まさかこんなに多くの方が同じように笑ってくれるとは思わず、とても嬉しかったです」

――バズったことについて、ご家族や周囲の方からリアクションなどございましたか？

「家族に話しましたが、とてもびっくり＆喜んでました！　また、『こんなのも撮ってたよ〜！』と、自分が持っていない顔出しパネルの写真も送られてきて、懐かしく思い返すことができました」

――こちらのポストへの印象的なコメントがあれば教えてください。

「『"はい！みんな笑って…"の真上にこの顔www』というコメントです。まさしく自分もそう思いました」

「顔出しパネルを見つけたら、必ずちびこちゃんと写真を撮る」というご家族。一方で、パネルを見つけたときのちびこちゃんの反応はというと、基本“無”だそうです。それでも、その無表情がまたかわいさを引き出していますね！

カメラ目線いただきました！


パネルの裏側では、毎回投稿主さんのお母様がちびこちゃんを抱っこしているそうです。背中を丸めるなどして、ちびこちゃんの顔出し位置を調整することもありますが、慣れた様子で最近ではスムーズに撮影が進むとのこと。

こうして撮影を重ね、ご家族でたくさんの思い出を作っているのですね！

まんざらでもない！？


■甘えん坊で天真爛漫なちびこちゃん

ちびこちゃんは、3歳の柴犬の女の子。普段は甘えん坊で天真爛漫な性格だそうです。

「ちびこは甘えん坊で、帰ってくるといつも押し倒されてしまうくらい熱烈なお出迎えをしてくれます。それが家族みんなとても嬉しく、元気をもらっています」という飼い主さん。

Xには、お父様の帰宅を熱烈に歓迎するちびこちゃんの姿も投稿されており、「愛されていますね」「帰るのが楽しみで仕方ないですね」と多くの反響が寄せられていました。

熱烈なおかえりの儀に溺れかけるお父さん


顔出しパネル撮影のようにいつも無表情なわけではなく、実は表情豊かで元気いっぱいのちびこちゃん！

そんなちびこちゃんの日常は、柴犬ちびこ（@chibi_and_coY）さんのアカウントで見ることができますので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

文＝早川みどり