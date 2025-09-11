クレヨン画家、加藤休ミさんの作品「カニクリームコロッケ」です。

【写真を見る】超絶リアルなカニクリームコロッケ！クレヨン画家・加藤休ミさんが描く「食べたくてたまらない瞬間」【岡山】

かりっと揚がったカニクリームコロッケや、付け合わせのペンネやサラダは、箸をつけたときの音や感触が想像できるほどリアルです。



画材は、クレヨンとクレパス。

いったいどうやってこんな緻密な作品に仕上げるのでしょうか。



筆者（RSK山陽放送 小林章子）が初めて加藤休ミさんの作品に出会ったのは、息子に読み聞かせた絵本でした。





絵本の中のキンメダイの煮つけがあまりにリアルで驚きました。よく味がしみ込んでいそうな身は、箸を入れるとほろっと骨からはがれそう。ゼラチンの質感もたまりません。その晩は、迷わず魚料理を作りました。そして、加藤休ミさんのファンになったのでした。

加藤休ミさんは、北海道釧路市の出身。

2010年からプロの画家、絵本作家として活動しています。

食べ物、特に魚の作品が好評です。

これまでに13冊の絵本の執筆と挿絵を手掛け、9冊の絵本に挿絵を描いています。



その加藤さんが岡山で初の個展を開くと知り、駆け付けました。

幸運なことにご本人が在廊中。

なんと、いま岡山県倉敷市に住んでいるというのです。

７年前、少し滞在するつもりで訪れた倉敷の居心地がよく、そのまま倉敷で制作を続けているといいます。

見事なカニクリームコロッケは、倉敷の行きつけの店の人気メニューだとか。

どうやって緻密な作品を？

加藤さんは、どうやってクレヨンとクレパスで、緻密に美味しそうに描くことができるのでしょうか。

加藤さんが用いるのは、55色のクレヨン・クレパスをカッターナイフと爪楊枝。



クレヨンで下塗りをし、クレパスの先をカッターナイフでほんの少し削っては塗り、爪楊枝で微調整し…を果てしなく繰り返すといいます。



クレヨンとクレパスの違いは、柔らかさ。

クレパスのほうが蜜蝋の含まれる量が多く、色がつきやすいそう。

加藤さんの描いたサンドイッチは、具の質感の違いが見事に表現されています。



パンも、ふわふわとした柔らかいところ、少し乾燥して硬そうなエッジ、きゅうりの水分がしみ込んでしっとりしたところ。

匂いまで伝わってきそうです。

食べたい人が続出 そんな要望にこたえて…

加藤さんの作品は、あまりにリアルで、もうすぐにでも食べたくなってしまう人が続出しています。



肉じゃがは、ほっくりと味がしみこんだじゃがいも、箸でつまむと崩れそうなほど柔らかそうな牛細切れ、糸こんにゃくは汁の中でたゆたうようです。



サバの旨煮も、ほどよく煮込まれて、皮までやわらかくなっている様子が感じられます。



いますぐ食べたくなってしまう人のために、加藤さんは、肉じゃがとサバの旨煮を、レトルト商品も用意しています。

香川県の企業の企画で、加藤さんがパッケージイラストの依頼を受け制作しました。

ふるさと釧路での活動にも意欲的

加藤さんは、ふるさと釧路市の観光大使「Cool釧路市観光大使」も務めています。釧路名物のシシャモも作品に。



そのシシャモの串刺しをTシャツにして、そのTシャツを着た１００人が釧路の名所「幣舞橋」に並び記念撮影するイベントも毎年、終戦の日に行っています。



「ナイアガラししゃも」と名付けた、釧路観光と平和につながるアートプロジェクトで、加藤さんは「釧路に来てTシャツ着て繋がる、平和を着るだけで表現するアートプロジェクト」と話しています。



ちなみに、釧路の花火大会では、ナイアガラの滝に見立てた約1kmにも及ぶ壮大な花火「ナイヤガラ」が人気なのだそうです。

倉敷を拠点に、新しい表現に意欲をみせる加藤さん。

絵本や紙芝居など、今後もさまざまな新作が生まれようとしています。



加藤休ミさんの個展「Would be great.」は、今月14日まで、岡山市北区中山下の「アンクル岩根のギャラリー」で開かれています。