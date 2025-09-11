１１日の債券市場で、事実上の中心限月である先物１２月限は続落。日銀の追加利上げ観測が重荷となり、前日の米債券高に対する反応は乏しかった。



１０日に発表された米８月卸売物価指数（ＰＰＩ）が低調な結果となったことを受け、同日の米長期債相場は反発（金利は低下）したものの円債相場を押し上げる材料には至らず。日本時間９日夕に米ブルームバーグ通信が「日銀は石破茂首相の退陣表明を受けて国内政治情勢が混乱するなかでも年内利上げの可能性を排除しない姿勢だ」と伝えたことが尾を引いているほか、この日の朝方に内閣府と財務省が発表した７～９月期の法人企業景気予測調査で大企業全産業の景況判断指数（ＢＳＩ）が２四半期ぶりのプラスになったことが影響したようだ。なお、日銀は「残存期間１年超３年以下」「同５年超１０年以下」「同１０年超２５年以下」「同２５年超」を対象とする国債買いオペを通知した。



午前１１時の先物１２月限の終値は、前日比６銭安の１３６円９１銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日と同じ１．５６５％で推移している。



