佐久間大介が自身のInstagramを更新。Snow Manの5作目のフルアルバム『音故知新』（11月5日発売）のアーティストフォトを公開した。

『音故知新』は様々な時代の音楽やカルチャーに触れながら、「もしSnow Manが歌ったら…」というテーマのもと多種多様なジャンルの音楽をSnow Man流に表現した楽曲を収録した1枚。また、5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』の開催も発表された。

■スカートを取り入れたシックな衣装の佐久間大介

佐久間は「Snow Man 5th ALBUM 『音故知新』『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON 』よろしく (^^)」というコメントとともに4枚の写真を公開。

写真1枚目は頭から膝上あたりまでが写ったカット。黒系の衣装を着た佐久間が胸の下あたりで指を組み、カメラにクールな視線を向けている。衣装は黒トップスに腕まくりをした黒ジャケット、フラワー柄がプリントされた黒パンツに黒のプリーツミニスカートを重ね、ベルトでゆるくウエストマーク。

アクセサリーはゴールドとシルバーのミックス使いで、ネックレス、リング、ブレスレットをバランスよく付けた。深紅の背景の前に黒系の衣装とピンクヘア＆ゴールドのインナーカラーが映えている。

写真2枚目は全身ショット。重心を右足に乗せた動きのあるポーズで、少し顎を上げてカメラを見つめている。写真3枚目は9人の集合ショット、4枚目はコンセプトビデオの一部を切り取った後ろ姿だ。

ファンからは「ビジュ爆発してる」「髪型最高すぎる」「天才的にかっこいい」「美しすぎる」「スタイル良すぎ」「衣装を着こなす力が半端ない」「かっこよすぎて語彙力失う」など、絶賛の声が相次いでいる。

