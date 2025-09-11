IVE（アイヴ）のWONYOUNG（ウォニョン）が、Instagramを更新。ワイルドで“ワルめ”な魅力を放つ姿を公開した。

【写真】ブルーのカラコンで“ワル”な魅力を見せるIVEウォニョン【動画】ウォニョンがくるくるヘアでウインク

■「頭身やばすぎ」脚が長すぎるIVEウォニョン

ウォニョンはクールなグレーの衣装を纏って登場。瞳にはブルーのカラーコンタクトを装着し、フードを被って、舌を出したり気だるげなポーズを取ってみたりと、普段にも増して強烈な印象を放っている。

7、8枚目の全身ショットでは、ウォニョンの抜群のプロポーションがしっかりと捉えられた。ショートパンツから長い脚が伸びている。18枚目では、鏡越しのセルフィーを撮影してウインク。マイメロディのスマホケースも可愛らしい。

普段はガーリーな衣装が多いウォニョン。SNSでは「ギャル感あってあまりにも可愛いすぎ」「前髪ありストレート最高！」「ビジュアル最強すぎる」「青カラコン似合ってる」「相変わらず足長い」「カッコいいウォニョンちゃんもいいね」「オーラがより高まってる」「衣装もめっちゃカッコイイし神」「頭身やばすぎ同じ人間じゃない」などの反響が起こっている。

■ウォニョンのくるくるカーリーヘアが新鮮な「XOXZ」動画

なおIVEのSNSでは、ウォニョンとメンバーのREI（レイ）、LEESEO（イソ）が、新曲「XOXZ」に乗せてカメラに目線を向けるドアップの動画を公開。ウォニョンはくるくるのカーリーヘアで登場し、ウインクをしたり投げキッスをしたり、様々な表情を見せている。