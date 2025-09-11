ソニーストア 福岡天神は、8月20日（水）実施した店舗リニューアルに合わせて、動画スタジオを新設した。映像制作用カメラCinema Lineシリーズの製品などを体験できる場となっている。

コンセプトは「クリエイターの部屋（Creator’s Room）」。クリエイターが自室で商品撮影や映像制作、YouTube配信を行っているかのようなシーンを再現したという。

編集・配信デスクエリア

収納エリア

機材棚

撮影ブース

スタジオの制作を監修したのは、福岡で映像制作をしている株式会社リーボ。同社の取締役で映像クリエイターの園田和彦氏が、広告映像やドラマ制作で培った演出力を空間デザインを応用して“リアルな制作環境”を再現した。「機材を購入したその先にあるクリエイターズライフを想像できる場所を作りたい」という想いのもと、訪れる人が自身のクリエイティブな未来を重ね合わせられる空間に仕上げたという。

また今回の動画スタジオオープンを記念して、9月19日（金）にOPENING PARTYも開催。クリエイターのUssiy氏やあああつし氏を招いてトークイベントを開催するほか、福岡在住のクリエイターの部屋を撮影した写真展、来場者同士の交流イベントを行うという。開催時間は20時00分～23時00分。入場は無料。

OPENING PARTY

開催日時：2025年9月19日（金）20時00分～23時00分

入場料：無料

参加フォーム：https://forms.gle/37LmzfKHVR2oGXL67

会場：ソニーストア 福岡天神