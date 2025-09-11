発達した積乱雲の影響で10日夕方、上越市や魚沼市では突風により屋根や外壁が壊れるなどの被害が発生しました。



上越市や魚沼市では、10日午後に突風が発生し、屋根や外壁などがはがれる被害が出ました。

上越市三和区では、巨大な杉の木が倒れそのまま民家に直撃したということです。



◆住民

「とりあえず水道がだめになって、隣の家もだめになったしうちもガラスが割れて水道がきていない。どうにもならんね、笑うしかない。」



市によりますと、転倒などにより2人がケガをしました。また、JR新潟駅ビル「CoCoLo新潟」は、大雨の影響で開店時間を遅らせました。



県内は、この後も大気の不安定な状態が続き雨の降る所があるでしょう。これまでの雨で地盤が緩んでいるところがあるため、下越では夕方にかけて土砂災害に注意が必要です。