おととい、川西町で女性から現金５００円を奪って逃げたとして、きのう、強盗の容疑で緊急逮捕された６８歳の男が「金がほしかった」などという趣旨の供述をしていることがわかりました。

【画像】事件現場

強盗の容疑できのう緊急逮捕されたのは、川西町時田の無職、松浦昭一容疑者（６８）です。

警察によりますと、松浦容疑者は、おととい（９日）午後９時４０分ごろ、川西町上小松のコインランドリーの駐車場で５７歳の女性から現金５００円を奪った疑いがもたれています。

当時、松浦容疑者は、女性が乗っていた車の運転席側の窓ガラスをたたきドアを開け、カッターナイフを突きつけて「金出せ、金出せ」などと言って脅したということです。

金を奪った後は、軽乗用車に乗って現場から逃げていました。

■パチンコ店の駐車場で...

周辺の防犯カメラに松浦容疑者の姿や乗っていた軽乗用車が映っていて、捜査員が行方を捜していたところ、きのう米沢市内のパチンコ店の駐車場で松浦容疑者のものとみられる車を発見しました。

警察は店から出て、車乗り込もうとした松浦容疑者に職務質問したところ事件に関与したことをほのめかしたことなどから、きのう午後１時ごろその場で松浦容疑者を緊急逮捕しました。

松浦容疑者が乗っていたとみられる車からは犯行に使ったとみられるカッターナイフ１本が押収されています。

捜査関係者によりますと、松浦容疑者は「金がほしかった」という趣旨の供述をしているということです。

警察が犯行に至ったいきさつなども含め詳しく調べを進めています。