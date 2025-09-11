Photo: 村上タクタ

今回のApple（アップル）イベントでは全4機種の新型iPhoneが発表されましたね。なかでも特に印象深かったのは、iPhone史上最薄を誇るiPhone Airだったのではないでしょうか。

実際に自分の目で見て触らないと、iPhone Airの薄さや軽さの感動を味わうことはできませんが、今回カリフォルニア州クパチーノのApple本社で開催された発表イベントを取材された、ガジェットメディア「ThunderVolt」の編集長こと村上タクタさんから、現地で実際にiPhone Airを触って感じた、ファーストインプレッションによるコメントをいただくことができました。

iPhone 17 Airではなく、iPhone Air

Photo: 村上タクタ

薄くて、デザイン性に優れたiPhone Airは日本でも人気モデルになるだろうと思われている模様。そして、それは現実になるだろう。 実際に触ってみたが、シンプルで美しいものが好きな日本人には絶対に受ける製品。男女問わず人気になると思う。

Photo: 村上タクタ

注意して欲しいのは、本機を含めてこの秋発表のiPhoneはすべてeSIM対応で、物理SIMを使えるものがないということ。購入するなら、eSIMが用意できる料金プランで契約する必要がある。 とはいえ、iPhoneがすべてeSIMになるのだから、MVMOを含めてすべてのキャリアがeSIM対応になると思われる。

Photo: 村上タクタ

iPhone AirはC1Xチップ対応。これはiPhone 16eのC1を改良したセルラーチップ。iPhone 17やiPhone 17 Proに採用しないところをみると、まだ万全ではないのか、量産できる体制がないのかもしれない。 N1は全モデル対応のWi-Fi 7、Bluetooth 6、Thread対応のチップで、これら通信チップを自社製にすることでさらなる高性能化、省電力化が可能になるというわけだ。

Photo: 村上タクタ

iPhone Airは9月19日（金）発売、9月12日（金）から予約スタートです。

詳細なスペックは以下の記事をどうぞ。

Source: Apple