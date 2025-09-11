「相手のやりたいようにやられた」アメリカの術中にはまった日本代表。ピッチで何が起きていたのか――選手たちの証言【現地発】
［国際親善試合］日本 ０−２ アメリカ／９月９日／Lower.com フィールド
日本代表は現地９月９日、アメリカ代表と敵地コロンバスで親善試合を戦い、来年のワールドカップ開催国に０−２で完敗を喫した。
ビルドアップが機能しなかった日本は、最終的にGKの大迫敬介がロングキックをして、跳ね返され、セカンドボールを回収されて逆襲を受けるというシーンが少なくなかった。
なぜ、ボールを握れなかったのか。３バックの中央に入った荒木隼人は「ビルドアップの出しどころがなかった」と話す。
「相手からすると、完全にハマっている状態。１回持ち出して斜めに差したいと思っていたが、なかなかズレが生まれずパスコースがなかった。完全に後ろ向きのパスになっていた」
「下げた後に蹴るしかなかった。持とうとして広がっている分、セカンド（ボール）が拾えなくて回収されて攻め込まれることになった」
右CBの関根大輝も、「ボールを握るところで、後手に回った」と指摘する。
「個人としてもチームとしても、相手のスイッチがかかっしまうような無駄なバックパスが多かった」
１トップの小川航基に斜めにつけるパスが有効だと分かっていたものの、パスコースを見つけられなかったという。
「前半、自分がコウキ君に斜めに入れたところがあったと思うんですけど、基本的にあそこが空いてるっていうのは分かっていたんですけど、そこを見つけられないときもありました。それで、バックパスだったり、横パスになってしまった。そこを見つけられれば、簡単に打開でき、フォワードに斜めにつけたときがチャンスになるというのは分かっていたので、もっと視野を広くするというか、空いているところをもっと理解しておくべきだった」
また、ダブルボランチの一角でゲームを作る役割を託された藤田譲瑠チマはこう反省を口にした。
「相手のやりたいようにやられちゃったなと。自分としては、もうちょっとボールを受けるための動きだったり、ボールを受けながら、うまくコントロールというか、テンポを上げれたらよかった」
前からハメにきたアメリカの術中に完全にはまってしまい、藤田も封じられた森保ジャパンは、有効なポゼッションができなかった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
