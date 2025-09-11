Image: Wes Davis - Gizmodo US

ちょっと前からよく話題に挙がりますよね、有線のケーブルありイヤホンが若者に流行っていると。

レトロバイブスがクールなんだそう。ワイヤレスが溢れかえる世の中で、あえてケーブルでつなぐ。なるほどそれもいいね。

ドイツで開催された国際エレクトロニクス展「IFA 2025」でも、有線イヤホンいろいろ見かけました。

ベルキンは有線にANC搭載

Image: Wes Davis - Gizmodo US

以前からあるBelkin（ベルキン）のUSB-C コネクタ付きSoundForm有線イヤホン。これにアクティブノイズキャンセリング機能を追加したモデルを発表。

搭載されているドライバは12mm。現地で取材した米Gizmodo編集部がハンズオンしてみたところ、サウンドは低域がしっかりしつつ全体的なバランス良し。高域がキンキンすることもなし。ANC性能はそこそこで、例えばAirPods Pro 2と比べちゃうと酷。それでも周辺の音をある程度は低減してくれます。

長いワイヤーに、物理ボタンのリモコンが付いています。このリモコンがなかなかゴツめです。

Image: Wes Davis - Gizmodo US

日本サイトでの取り扱いはまだ不詳ですが、海外では34.99ドル（約5,300円）で10月発売予定。

Belkinブースには、ほかにも熱対策にヒートシンクを内蔵したQi2.2規格のワイヤレス充電器「UltraCharge Magnetic Charger 25W」や、USB-C/Aポート搭載のケーブル格納式（75cm）「BoostCharge Retractable Car Charger 75W」も展示されていました。

Image: Wes Davis - Gizmodo US

Image: Wes Davis - Gizmodo US

ソニーもUSB-C有線イヤホン

SONY（ソニー）もUSB-Cの有線イヤホン「IER-EX15C」をグローバル発表。こちらも現時点では日本展開は明らかになっていません。価格は29.99ドル（約4,500円）。…あ、イヤホン、ではなくインイヤーヘッドホン。

こちらは残念ながらANCなしです。