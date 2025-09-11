田中圭との“不倫疑惑”を取りざたされ、表舞台で見る機会が減っていた永野芽郁。今度は、坂口健太郎との関係を報じられ、波紋を呼んでいる。

発端となったのは、9月10日の「週刊文春 電子版」の報道だ。

「記事によれば、年上の一般女性と同棲していた坂口さんが、3年ほど前から永野さんと親密な関係になり、複雑な“三角関係”に陥ったと伝えられたのです。同誌の取材に対し、永野さんの所属事務所は、『過去にお付き合いしていたことは事実ですが、当時別の方とも交際されていたことは存じ上げておりませんでした』と、回答しています」（スポーツ紙記者）

永野は4月の「週刊文春 電子版」で、既婚者である田中と不倫関係にあるうえ、4月期の日曜劇場『キャスター』（TBS系）で共演する韓国人俳優のキム・ムジュンとの“二股不倫疑惑”を報じられ、大きな衝撃をもたらした。今回、坂口との関係が明らかになり、Xでは

《永野芽郁、話題がつきないなぁ》

《ここに来てまた永野芽郁さんも絡んでくるのか…》

《永野芽郁どこにでも登場するやん。イケメンとの恋愛戦線に絶対おるやん》

《もうどこにでも出てくる永野芽郁おもろすぎ》

など、呆れ声があがっている。

永野と坂口は2015年の映画『俺物語!!』や2020年の映画『仮面病棟』で共演しているが、かねてから2人の距離の近さは有名だったようだ。

「『仮面病棟』の告知も兼ねて出演したバラエティ番組や雑誌のインタビューでは、お互いを『めい』『けん兄』と呼び合うことも多かったです。本当の兄妹のように接する2人は、“めいたろう”の愛称で双方のファンからも親しまれていました。永野さんのほうが9歳年下ということもあり、“妹ポジション”として認知されていたようです」（芸能記者）

永野は2018年のNHK連続テレビ小説『半分、青い。』でヒロインを務め、幅広い世代に認知された。近年も、多くのドラマや映画に出演していたが、心配な点もあったという。

「関係を取りざたされた坂口さんと田中さんだけでなく、たびたび共演した俳優への“ボディタッチ”が見られたのです。2024年5月の映画『からかい上手の高木さん』の舞台あいさつでは、高橋文哉さんが顔の汗を拭こうとした際、糸くずが目についてしまったことがありました。その際、永野さんが高橋さんの手に自分の手を添えながら、糸くずを取る場面があったのです。

また、2024年3月にドラマ『君が心をくれたから』（フジテレビ系）の公式Instagramでは、山田裕貴さんの膝の上に永野さんが座る現場でのオフショットが投稿されました。こうした親しみやすさも、永野さんの魅力の一つだったのかもしれません。しかし、一連の騒動によって、距離感に疑問を抱く向きも多いようです」（前出・芸能記者）

『キャスター』では、テレビ局の若手局員役を演じた永野が、阿部寛演じる上司に向かって「必ずあなたより大きなスクープを取って見せます！」と、言い放つシーンがあった。またしても、このセリフが“ブーメラン”になってしまった……。