保険会社大手のアフラックが、小児がんの経験者などを支援しようと募金を呼びかけました。



アフラックの奨学金制度は、小児がんを経験したり親をガンで亡くしたりした高校生に月2万円を給付します。9日、新潟市でアフラックの社員らが奨学金の財源となる募金を呼びかけました。県内ではこれまで61人が支援を受けていて、11月から来年度の奨学生の募集が始まります。



■アフラック新潟支社 柏木威洋支社長

「この募金を(高校生が)活用してしっかり勉強していただいて、将来の自分の夢を実現していただけたらと思っている。」



インターネットサイトのYahoo!ネット募金からも寄付できるということです。