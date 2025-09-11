2023年度、全国で心中以外の児童虐待によって死亡したこどもは48人で、このうち最も多いのは0歳児、33人で、これは調査開始以来、3番目に多い人数でした。

こども家庭庁によりますと、2023年度、全国で心中以外の児童虐待で死亡した18歳未満のこどもは、前の年度より8人減少し48人でした。

このうち、0歳児の死亡でみると、8人増加し33人で、2005年に調査を開始して以来3番目の多さでした。

虐待死全体では0歳児が最も多く、68.8％にのぼり、調査開始以来最も多い割合です。

そして0歳児の虐待死のおよそ半数が、0歳0日で亡くなっていて、このうち9割以上の母子が病院や行政などの関係機関とつながっていなかったということです。

また、虐待死亡事例（全年齢）の加害理由で最も多かったのは、「こどもの世話・養育方法がわからない」などでした。

こども家庭庁は、「地域や関係機関とのつながりがない方がほとんど。予期しない妊娠をされた方が確実に相談窓口に繋がれるような環境作りに取り組んでいく」としています。

＃＃＃

【予期しない妊娠などで悩む人の相談窓口】

■全国妊娠SOSネットワーク（LINEやメール、電話での相談先一覧があります）

https://zenninnet-sos.org/contact-list#a1