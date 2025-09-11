兒玉遥、フランスでのパスポート盗難被害を報告 以前も同様の被害に遭い「なんでいつも取られるの…」
モデルで俳優の兒玉遥（28）が11日、自身のインスタグラムを更新。旅行先のフランス・ニースでパスポートの盗難被害に遭ったことを報告した。
【動画】「なんでいつも取られるの…」涙ながらにパスポート盗難被害を訴える兒玉遥
「ニースでパスポート盗まれました」と、一緒に旅行していたモデルの猪鼻ちひろ（36）が撮影した動画をアップ。盗難届を出しに行くようで、「チャックついてるバッグで斜めがけにしてたんだよ！」と泣きそうな声で訴えた。
「19日から本のリリースの仕事があるんで、本当に帰らないと行けない」と焦る様子を見せる児玉は、以前も盗難被害に遭ったことがあるそうで、「前回は住民票と戸籍謄本で時間かかっちゃったんだけど、今回はスられることも考慮して、6ヶ月以内に発行した住民票と戸籍謄本を持ってきたので、すぐ渡航証作ってもらいます」と話している。
児玉は「やられたあ〜 お願い、お金あげるからパスポートだけ返して本当に」と切実に訴え、「なんでいつも取られるの…はるじゃなくていいじゃん」「悔しい…本当に悔しい」と涙を流した。
