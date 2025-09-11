きょうも秋雨前線の影響で、関東から九州は局地的に激しい雨や雷雨の所があるでしょう。激しい雨による道路の冠水や落雷、突風などにご注意ください。関東など日中、日差しが出ている地域も、天気が急変する所がありそうです。北日本は晴れる所もありますが、北海道も一時的ににわか雨や雷雨がありそうです。

きょうの各地の予想最高気温は、

札幌 ：28℃ 釧路：23℃

青森 ：28℃ 盛岡：27℃

仙台 ：26℃ 新潟：29℃

長野 ：29℃ 金沢：29℃

名古屋：31℃ 東京：33℃

大阪 ：31℃ 岡山：32℃

広島 ：32℃ 松江：31℃

高知 ：31℃ 福岡：32℃

鹿児島：32℃ 那覇：33℃

あすも東日本や西日本で、くもりや雨になるでしょう。関東では雨の時間が長く、海から北東の涼しい風も吹くため、暑さが収まります。東京は1週間ぶりに30℃に届かない予想です。

土曜日もくもりや雨の所が多く、北日本も午後から雨の範囲が広がります。日曜日は低気圧が近づく北海道で雨が強まる一方、関東から九州の太平洋側では晴れて、猛暑が戻ります。