平方元基、体調不良でミュージカル『SPY×FAMILY』出演全日程休演「申し訳なく思っております」【報告全文】
ミュージカル『SPY×FAMILY』の公式サイトが、10日に更新。ロイド・フォージャー役の平方元基（39）が、体調不良のため、出演予定だった全日程を休演すると発表した。
【写真】髪型＆衣装も完全再現！アーニャ役の子役4人ソロビジュアル
サイトでは「本公演に出演を予定しておりました、ロイド・フォージャー役の平方元基は、体調不良のため、出演予定の全日程を休演させていただきます。なお、同役は木内健人が務めさせていただきます。平方元基の出演予定回につきまして、9月21日(日)17:30公演、9月23日(火・祝)12:30公演は同役を森崎ウィンが務めさせていただき、9月26日(金)以降の公演回は9月19日(金)までを目処に、追ってご案内申し上げます」と報告。
平方本人のコメントも掲載され「この度は楽しみにしてくださっていた方々にご心配をおかけし申し訳なく思っております。養生に努めつつ、なにより作品の成功を祈っております」と呼びかけている。
■報告全文
出演者変更のお知らせ
東宝株式会社
平素より東宝演劇に格別のご愛顧を賜りまして、誠にありがとうございます。
お客様にご案内申し上げます。本公演に出演を予定しておりました、ロイド・フォージャー役の平方元基は、体調不良のため、出演予定の全日程を休演させていただきます。なお、同役は木内健人が務めさせていただきます。
平方元基の出演予定回につきまして、9月21日(日)17:30公演、9月23日(火・祝)12:30公演は同役を森崎ウィンが務めさせていただき、9月26日(金)以降の公演回は9月19日(金)までを目処に、追ってご案内申し上げます。
また、森崎ウィンの出演予定回に変更はございません。
お客様にはご心配とご迷惑をお掛けいたしまして、誠に申し訳ございません。
心より深くお詫び申し上げます。
なお、誠に恐れ入りますが、出演者変更に伴う他日への変更・払戻しはいたしかねますので、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
平方元基コメント
この度は楽しみにしてくださっていた方々にご心配をおかけし申し訳なく思っております。
養生に努めつつ、なにより作品の成功を祈っております。
本作に関わらせていただきましたこと心より感謝いたします。
