「一度もオシャレをしたことがない」27歳シングルマザーが“大変身”→娘は母と判別できず スタジオ感動
あす12日放送の読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』（毎週金曜 後7：00）で、身長135センチで「人生で一度もオシャレをしたことがない」という女性が大変身を遂げる。
【番組カット】27歳シングルマザーが”奇跡の大変身” 4世代の家族も見守る
変身して新たな一歩を踏み出したい依頼者をお笑いコンビのロザン（菅広文、宇治原史規）が全力でバックアップする人気コーナー「ロザンのあたしはコーデねーと！」。ロザンの前に依頼者として現れたのは、27歳の未婚のシングルマザー。
社会人2年目の時に、当時付き合っていた男性との間に子どもを授かり、籍を入れる予定だったものの、価値観の不一致から1人で育てることを決意。現在は作業療法士として働きながら、3歳の娘、祖母、両親、2人の妹と実家で暮らしている。
普段から顔を洗ってそのまま出かける女性は、持っているアイテムはリップクリームのみで、この日もすっぴん。そんなオシャレに無頓着な女性が変身したい理由は、オシャレ好きな2人の妹に憧れを持ち、「私を見る目と妹たちを見る目が全然違う」「ナメたような態度をとる」という3歳の娘と、自分が生まれた時から同居している90歳のオシャレな祖母にキレイになった姿を見せたいということ。そして、いつも温かく見守ってくれている両親にキレイになって日ごろの感謝をしっかり伝えたいと言う。
今回も、プロのメイクとスタイリストが美のテクニックを駆使して変身をサポート。「娘からオシャレなママと見られつつ、両親に感謝を伝えるのにふさわしく、おばあちゃんウケするような変身をさせていただけたら…」との女性のリクエストに担当者は「バッチリです！」と返答する。
無事に“奇跡の大変身”を遂げた女性は、美容室に来た両親、娘と対面。あまりの変わりように、娘は母だと判別ができず、声を聞いた瞬間に「ママ…」と小さな声を出し女性の元へ駆け寄る。「会いたかった」と大粒の涙を流す女性に、宇治原が「朝一緒でしたよね？」とツッコミを入れる。女性は、両親に手紙で感謝を伝えたのち、実家の祖母のもとへ。果たして、その反応は。スタジオは感動に包まれる。
