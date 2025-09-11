中島みゆき、『劇場版 LIVEセレクション』第2弾が公開決定 伝説のライブ映像3作品を一挙上映
『中島みゆき 劇場版 LIVEセレクション2』が、2026年1月2日に全国公開される。中島みゆきのライブ映像3作品をまとめて映画館で楽しめる特別企画だ。
【画像】“あの名曲”の映像も!?ギターを構え歌う中島みゆき
同企画では、2022年から2024年にかけて劇場公開された『中島みゆき 劇場版 ライヴ・ヒストリー 2007-2016 歌旅〜縁会〜一会』（2022年1月公開）、『中島みゆき 劇場版 ライヴ・ヒストリー2』（2022年12月公開）、『中島みゆきコンサート「歌会VOL.1」劇場版』（2024年12月公開）を一挙に上映。「時代」「ファイト！」「空と君のあいだに」「糸」「地上の星」「銀の龍の背に乗って」「宙 船（そらふね）」「麦の唄」「倶（とも）に」など、魂を震わす圧巻の歌唱が、映画館の大スクリーンと5.1chサラウンドでよみがえる。まるでコンサート会場の最前列にいるかのような臨場感を体感できる、貴重な機会となる。
『ライヴ・ヒストリー 2007-2016 歌旅〜縁会〜一会』は、「糸」「宙 船」「ファイト！」「誕生」「地上の星」「空と君のあいだに」「時代」「倒木の敗者復活戦」「世情」「ヘッドライト・テールライト」「旅人のうた」「命の別名」「麦の唄」「浅い眠り」「ジョークにしないか」「倶（とも）に」などを収録。2022年公開版に、「倶（とも）に」（『歌会VOL.1』劇場版より）が追加されている。
『ライヴ・ヒストリー2』は、「銀の龍の背に乗って」「夜行」「歌姫」「一期一会」「with」「命の別名」「ホームにて」「蕎麦屋」「あした」「最後の女神」「化粧」「地上の星」「MEGAMI」「Why＆No」「誕生」「心音（しんおん）」を収録。2022年公開版に、「心音」（『歌会VOL.1』劇場版より）が追加されている。
『歌会VOL.1 劇場版』は、2024年12月に公開された最新コンサートの劇場版で、「はじめまして」「歌うことが許されなければ」「倶（とも）に」「病院童（びょういんわらし）」「銀の龍の背に乗って」「店の名はライフ」「LADY JANE」「愛だけを残せ」「ミラージュ・ホテル」「百九番目の除夜の鐘」「紅い河」「命のリレー」「リトル・トーキョー」「慕情」「体温」「ひまわり“SUNWARD”」「心音」「野ウサギのように」「地上の星」など全19曲を披露する。
上映劇場は後日公式サイトにて発表される。入場料金は前売3000円、当日3300円。前売券は3作品共通で、10月24日より上映劇場、映画前売券販売サイト「メイジャー」、ムビチケオンラインにて発売される（1枚につき3作品の中から1作品を鑑賞可能）。
中島の伝説的なステージを大スクリーンと迫力の音響で味わえる特別企画。ライブの歴史を一挙に体感できる同作に注目が集まる。
